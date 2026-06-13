Guerra de Ucrania
Suecia declara dos alertas casi consecutivas por incursiones de aviones rusos cerca de su espacio aéreo
El primer ministro sueco denuncia la "gravedad" de la "recurrentes acciones" de Moscú sobre el Báltico
EP
El Ejército sueco ha declarado dos alertas prácticamente consecutivas este sábado para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo, según ha confirmado el primer ministro del país, Ulf Kristersson.
"En dos ocasiones este mismo sábado, el despliegue de preparación de incidentes ha puesto en vuelo los cazas JAS 39 Gripen para interceptar aviones de combate rusos cerca del espacio aéreo sueco", ha explicado el primer ministro.
En ningún momento los aviones rusos atravesaron el espacio aéreo de Suecia.
Kristersson ha lamentado la "gravedad" de "las recurrentes acciones rusas" sobre el Báltico durante la guerra de Ucrania. "La rápida intervención de la Fuerza Aérea muestra por qué hace falta prepararse todos los días", ha añadido.
El incidente, para el primer ministro, "demuestra cuán rápidamente puede cambiar la situación y cuán importante es que Suecia, junto con nuestros aliados, detecte, identifique y confronte aviones de combate rusos para proteger nuestro propio espacio aéreo".
El Ministerio de Defensa ruso no se ha pronunciado sobre este incidente.
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