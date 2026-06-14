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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
El presidente estadounidense suspende los ataques contra Irán tras asegurar que se han aprobado los "puntos finales" del acuerdo
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Más amenazas de Israel
El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha advertido este sábado de que destruirán diez edificios de Dahiye, las barriadas del sur bastión de Hezbolá, por cada ataque de esta milicia contra territorio israelí. "No debemos permitir a Hezbolá aprovecharse de la situación para hacer daño al norte (de Israel)", ha planteado Smotrich en un mensaje publicado en redes sociales.
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Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.
3.756 muertos y más de 11.600 heridos en Líbano
Al menos 3.756 personas han muerto y más de 11.600 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí en el Líbano el pasado 2 de marzo, pese a los intentos de desescalada y un frágil alto el fuego que ha sido sistemáticamente violado, informaron este sábado las autoridades sanitarias libanesas. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública dijo en un escueto comunicado que "el balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 13 de junio es de 3.756 mártires y 11632 heridos".
Israel ha atacado más de 70 objetivos de Hizbulá en el Líbano en el último día
El Ejército de Israel ha bombardeado más de 70 infraestructuras del grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano, cuando EEUU e Irán negocian un memorando de entendimiento que podría incluir un cese de las hostilidades en el país levantino. "En las últimas 24 horas, se atacaron más de 70 infraestructuras terroristas de Hizbulá, incluyendo lanzaderas y estructuras utilizadas por Hizbulá", recoge el comunicado castrense emitido este sábado.
El Ejército dijo haber matado también a milicianos del grupo chií en las posiciones en las que operan las tropas en el sur libanés. El comunicado se produce horas después de que las fuerzas armadas ordenaran la evacuación de una veintena de localidades en la zona de Nabatieh, en el sur del país levantino, como respuesta a un lanzamiento de proyectiles de Hizbulá que logró cruzar a territorio israelí (y fue interceptado) a primera hora de este sábado.
Pakistán apunta que el acuerdo entre EEUU e Irán se finalizará "probablemente" en 24 horas
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado este sábado que "probablemente" el acuerdo entre Irán y Estados Unidos se "finalizará" en las próximas 24 horas mediante una "firma electrónica" del documento negociado; un acuerdo provisional que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.
La ceremonia fúnebre del ayatolá Alí Jamenei comenzará el 4 de julio en Teherán
El Gobierno iraní ha anunciado este sábado que el funeral por el ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en un ataque israelí sobre Teherán, comenzará el próximo 4 de julio y proseguirá durante cinco días de conmemoraciones.
Según un comunicado publicado por la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder Mártir de la Nación, los iraníes podrán asistir en persona durante el fin de semana del 4 y el 5 de julio en la Sala de Oración del Imán Jomeini en Teherán.
Al día siguiente, lunes 6, la capital iraní será escenario del paso de los restos mortales del ayatolá en una multitudinaria caminata de despedida. El martes comenzará una ceremonia fúnebre en la ciudad de Qom, donde permanecerá dos días hasta que el jueves ocurrirá la despedida final y el entierro del ayatolá en la ciudad santa de Mashhad, donde nació el 19 de abril de 1939.
Al menos un muerto y nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego
Al menos una persona ha muerto en una nueva serie de bombardeos y ataques israelíes sobre la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor. El fallecido ha sido identificado como Muawiya al Aidi, muerto en un bombardeo de la aviación israelí en la entrada del campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, según informan medios palestinos citando fuentes médicas.
Durante la jornada se han producido disparos de armas de fuego, bombardeos de aviación y artillería y demoliciones de edificios en varios puntos del enclave palestino. En concreto, drones cuadricópteros israelíes han bombardeado el este de la ciudad de Gaza y ha habido varias demoliciones de viviendas en el este de Yabalia, en el norte de la Franja.
Al menos 48 talibán paquistaníes muertos en operaciones militares cerca de la frontera con Afganistán
El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de al menos 48 supuestos terroristas en una nueva operación contra el grupo armado Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, cerca de la frontera con Afganistán.
Así, ha afirmado que la operación ha sido llevada a cabo en Miran Sah, en Waziristán Norte, antes de resaltar que "los intensos intercambios de disparos" durante los últimas 72 horas se han saldado con 21 sospechosos "enviados al infierno". En total son 48 los fallecidos en "diestras y precisas operaciones", según el comunicado militar.
Un ataque aéreo israelí en Gaza mata a un trabajador municipal del campamento de Bureij
Un trabajador municipal del campamento de refugiados de Bureij (centro de Gaza) murió este sábado víctima de un bombardeo con un dron del Ejército de Israel, según el Hospital Al Awda de Nuseirat, que recibió el cadáver.
Consultadas por EFE, las fuerzas armadas israelíes aseguraron que el ataque tenía por objetivo a un "terrorista", término con el que aluden a los milicianos de los grupos armados gazatíes o personas vinculadas a estas organizaciones. No concretaron si el fallecido era el objetivo del ataque.
La víctima mortal fue identificada como Muawiya Al Aidi, trabajador para el Ayuntamiento de Bureij. Tres personas más resultaron heridas en el ataque, que se produjo en la entrada sur del campamento, a través de la carretera de Salah al Din (la principal vía de Gaza, que la atraviesa de norte a sur en su lado oriental).
Israel emite una alerta de evacuación forzada para 20 localidades en el sur de Líbano y reanuda bombardeos
El Ejército de Israel ha ordenado este sábado a los residentes de una veintena de poblaciones del sur de Líbano que abandonen sus hogares ante la ejecución inminente de nuevos ataques aéreos después de denunciar que las milicias de Hezbolá han roto el alto el fuego en vigor.
La orden, comunicada por el portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adraee, afecta en particular a las comunidades de Nabatiyé y ha proseguido con la constatación de los primeros impactos de proyectiles israelíes en Kfar Houna, Srifa y Al Twairy, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.
Una hora antes, el Ejército israelí había informado de la intercepción de "un presunto objetivo aéreo que cruzó desde territorio libanés a territorio israelí" en medio de alertas sobre la intrusión de aeronaves hostiles en Metula y Misgav Am.
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