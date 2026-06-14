Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plante en la Entrada de BandasAccidente MotoMascletà Gran ViaLa MujoladaEntrenador Elche CFDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

El presidente estadounidense suspende los ataques contra Irán tras asegurar que se han aprobado los "puntos finales" del acuerdo

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents