Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca una empresa química y depósitos de combustible en Rusia

Ucrania atacó durante la pasada noche una empresa química en la región rusa de Tula, a menos de 200 kilómetros al sur de Moscú, y depósitos de combustible en Yaroslavl, 270 kilómetros al norte de la capital rusa, provocando incendios en ambas instalaciones.

Según informó en MAX el gobernador de Tula, Dmitri Miliáev, en una de las empresas de Novomoskovsk se desató un incendio tras la caída de fragmentos de un dron derribado, sin que se reportasen víctimas.

Aunque Miliáev no puntualizó de qué empresa se trataba, el canal independiente ruso Astra indicó que se trató de la química Azot, información que confirmó el canal ucraniano de monitoreo de ataques de drones Exilenova+. No es la primera vez que los drones ucranianos atacan esta empresa y el ataque más reciente tuvo lugar el pasado 8 de junio.