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En el canal de la Mancha

El Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la presunta "flota fantasma" de Rusia

Con estos barcos, Moscú intenta evadir las sanciones internacionales impuestas por la guerra de Ucrania

Imagen de archivo de un petrolero interceptado de la &quot;flota fantasma&quot; rusa en un puerto de Bélgica.

Imagen de archivo de un petrolero interceptado de la "flota fantasma" rusa en un puerto de Bélgica. / NICOLAS MAETERLINCK / CONTACTO / EUROPA PRESS

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Agencias

Madrid

La Marina Real británica ha interceptado a primera hora de este domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia (la flota de barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania) que intentaba atravesar el canal de la Mancha.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de (el presidente ruso, Vladímir) Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".

"En la primera operación de este tipo liderada por el Reino Unido, el buque 'Smyrtos' fue abordado por comandos de la Infantería de Marina Real y agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen especialmente entrenados, a pesar de los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones y continuar su guerra brutal en Ucrania", ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El petrolero será trasladado a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra y puesto bajo observación, según añade el comunicado.

La intercepción de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el Báltico, pero es la primera vez que Reino Unido se encarga de una operación de este tipo.

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A la espera de más información, Starmer ha agradecido su labor a los participantes de la operación. El Gobierno ruso tampoco se ha pronunciado sobre el incidente.

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