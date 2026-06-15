Medida histórica
El Reino Unido confirma la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años a partir de 2027
El Gobierno también está estudiando limitar el llamado "autoscroll automático" para los jóvenes de entre 16 y 18 años en horario nocturno
El Reino Unido ha confirmado este lunes la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años a partir de 2027. La medida ha sido confirmada por el primer ministro, Keir Starmer, tras un proceso de consulta pública que ha contado con el apoyo del 90% de los padres. "Los padres quieren que sus hijos estén seguros y sean felices, pero el mundo digital lo ha hecho más difícil que nunca. He escuchado de primera mano a familias que claman por un cambio y vamos a hacer lo correcto por ellas", ha asegurado Starmer.
La medida prevé ir más allá que la implementada por Australia, ya que incluirá la prohibición para los menores de 16 años de chatear con desconocidos a través de aplicaciones de videojuegos online. El Gobierno también está estudiando limitar el llamado "autoscroll automático" para los jóvenes de entre 16 y 18 años en horario nocturno. "Vamos más allá que cualquier otro país del mundo al prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y establecer medidas de protección más amplias para devolverles a los niños su infancia", ha añadido el primer ministro.
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