Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

Estados Unidos ya no actúa necesariamente como líder democrático, sino como una potencia que se acerca a "los valores y las prácticas del mundo autocrático". Esa fue la principal advertencia de la influyente historiadora y periodista Anne Applebaum en el III Foro del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica. Bajo Donald Trump, afirmó, Washington ha dejado de encabezar "coaliciones democráticas" y trata a sus aliados europeos como un problema que debe ser corregido. La consecuencia, añadió, es una América más dispuesta a "extraer lo que pueda de sus aliados" que a proteger el orden que ayudó a construir.

La deriva se ve, según Applebaum, en la hostilidad hacia la Unión Europea (UE) y en una política exterior cada vez más personalista. Así lo ilustran los aranceles contra sus aliados, el choque con Ucrania y las amenazas de anexión sobre Groenlandia o Canadá, mientras evita criticar a Rusia, pese a su ayuda a Irán, mientras dirigía su enfado contra España. "Rusia nunca fue el foco de la ira del presidente Trump", resumió, "pero España sí lo fue".

Washington contra Europa

Applebaum sostuvo que la Casa Blanca quiere debilitar la UE porque una Europa fragmentada sería "más fácil de influir". A su juicio, el nuevo lenguaje estratégico de EEUU ya no busca promover la democracia, sino "ayudar a Europa a corregir su trayectoria", una fórmula que podría justificar injerencias electorales. La presión sobre Francia por los impuestos a las tecnológicas encaja, dijo, en esa defensa de intereses empresariales.

Ese giro exterior va unido a una transformación interna del poder, con una política "personalizada y patrimonial" orientada a beneficiar al presidente y a sectores próximos. Habló de negocios en Arabia Saudí, de World Liberty Financial y de la marcha atrás en normas de transparencia. También alertó de "demandas para intimidar a los medios" y de "ataques contra jueces, periodistas y denunciantes".

La red autocrática

Para explicar el contexto, Applebaum recurrió a la idea de "Autocracia Inc.", una red de regímenes que no comparten ideología, pero sí métodos e intereses. No es un bloque de Guerra Fría ni una sala secreta "como en una película de James Bond", sino un entramado de dinero, propaganda, servicios de seguridad y empresas estatales corruptas. Sus vínculos, dijo, se sostienen por "negocios diseñados para hacerlos personalmente ricos".

El objetivo común es convertir el poder estatal en riqueza privada y blindar a quienes mandan. Por eso esos regímenes rechazan "la transparencia y la rendición de cuentas" y atacan el lenguaje de derechos, tribunales independientes y prensa libre. Citó los movimientos democráticos de Rusia, Hong Kong e Irán para subrayar que sus opositores piden "justicia, tribunales neutrales y debate abierto" porque viven en sociedades injustas.

La historiadora y periodista Anne Applebaum, en el Foro del Mediterráneo / Maite Cruz | EPC

Europa ante la hora del depredador

La amenaza para Europa llega por dos lados: una Rusia "rearmada y radicalizada" y una administración estadounidense que ya no ve a las democracias europeas como aliadas naturales. Applebaum recordó sabotajes, drones, asesinatos y financiación rusa de partidos europeos, y advirtió de que una victoria rusa en Ucrania pondría en riesgo a todo el continente. Putin, señaló, ha sugerido que cualquier lugar donde hubo un soldado ruso podría "volver a ser ruso".

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Frente a ese escenario, la salida no es resignarse, sino construir capacidad europea: una red contra la cleptocracia, más inversión en defensa, tecnologías propias e inteligencia artificial con valores europeos. También reclamó datos almacenados en este lado del Atlántico y una unión de mercados de capitales. Europa, concluyó, aún puede apoyarse en "seguridad y Estado de derecho" y en "solidaridad, resiliencia y comunidad" para ser algo distinto en la nueva hora del depredador.