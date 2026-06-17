"Esto no es un G7, es un G6+1": Trump convierte la cumbre en su propio escenario

"Esto no es un G7, es un G6+1". Ha sido la frase más repetida durante esta cumbre celebrada en Évian-les-Bains. El '+1' es Donald Trump, y para periodistas, aliados y diplomáticos, no ha habido duda de que el presidente de Estados Unidos ha acaparado todo el protagonismo.

Antes incluso de aterrizar, Trump ya condicionó la cita. La organización se adaptó a sus tiempos y prioridades, incluso relegaron el debate sobre el cambio climático para evitar tensiones. La expectación aumentó tras el acuerdo de Irán y EEUU, anunciado la noche del domingo. Todas las miradas estaban puestas sobre Trump, quien debía romper su silencio en Évian tras este primer paso hacia el desbloqueo del conflicto en Oriente Medio.

La incertidumbre acompañó a la delegación estadounidense hasta el último día de la cumbre. El recuerdo de la cumbre de 2025 en Canadá, donde Trump abandonó la reunión antes de tiempo, planeaba en el ambiente. "¿Somos optimistas respecto a que Trump vendrá?", preguntó este miércoles Giorgia Meloni a Ursula Von der Leyen ante el retraso de 45 minutos del mandatario a la primera reunión del día. "Dijo que vendría”, respondió la alemana. La inquietud volvía a hacerse visible entre el resto de líderes. Hasta que apareció haciendo una entrada propia de su característico estilo: "Soy el jefe", afirmó el republicano frente a los líderes que se encontraban ya sentados a la mesa de reuniones.

Estaba previsto que la reunión de las principales potencias del mundo abordara dos grandes asuntos: el acuerdo con Irán y el conflicto en Ucrania. Sin embargo, la situación en Oriente Medio acaparó gran parte del encuentro. Los aliados europeos felicitaron públicamente a Washington por el resultado de las negociaciones, conscientes de que la estabilidad regional depende ahora en gran parte de las decisiones que adopte la Administración estadounidense y del cese de las hostilidades israelíes en el Líbano. Trump se mostró optimista con la situación, aunque este miércoles volvió a lanzar una amenaza contra Irán con reanudar los bombardeos si no se comporta: "Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a atacarlos, a bombardearlos", sentenció el mandatario, poniendo entre las cuerdas la ratificación del acuerdo que tendrá lugar este viernes en el complejo de lujo de Bürgenstock de Lucerna (Suiza).

En paralelo, los bombardeos israelíes en el sur del Libano continúan siendo una de las principales preocupaciones. Israel mantiene su propósito de continuar su ofensiva contra Hezbolá, una estrategia que pone en riesgo los esfuerzos diplomáticos realizados hasta ahora. El jefe de la Casa Blanca propuso delegar la lucha contra la milicia chií al presidente sirio Ahmed al-Sharaa. “No es ningún santo. Pero se lleva bien con Hezbolá, no le caen bien”, afirmó Trump, mientras que Ahmed Zidan, asesor del presidente interino sirio, había negado el día anterior en el canal Al-Arabiya cualquier intervención militar de su país en Líbano.

Ucrania, el nuevo objetivo de Trump

La cuestión ucraniana consiguió hacerse un hueco a medida que avanzaba el G7, especialmente tras la iniciativa de Trump en tomar de nuevo el liderazgo de las negociaciones entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski. "Lo analizaremos. Estábamos centrados en Irán, pero eso ya quedó atrás", confirmó el estadounidense tras su reunión con el emir de Qatar.

Este paso también era el objetivo principal de Emmanuel Macron, quien había invitado a Évian al presidente Zelenski bajo la promesa de concertar una reunión privada con el inquilino de la Casa Blanca para desencallar el conflicto.

La intención de reactivar la implicación estadounidense y de arrancar un compromiso concreto de Washington durante este G7 ha funcionado: Trump apoyó la iniciativa de sus aliados europeos de aumentar la presión a Moscú mediante sanciones a su petróleo y gas, además del envío de más material militar a Ucrania. Sin embargo, muchos se muestran escépticos en que el mandatario estadounidense vuelva a inmiscuirse en el conflicto.

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La visita de Trump a Francia no finaliza con el G7. Este miércoles, el presidente cenará con Macron en el palacio de Versailles para celebrar el 250 aniversario de la independencia de su país, precisamente el lugar donde se firmó el tratado. Antes de partir hacía la capital francesa, Trump consideró que su viaje a Évian ha sido "un gran éxito".