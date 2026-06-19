Relaciones Roma-Washington
Trump dice que Meloni le "suplicó" que se hicieran una foto juntos en el G7 de Evian
La reacción del magnate desmiente las reconstrucciones que daban por sellada la paz entre los dos después del distanciamiento de de la primera ministra italiana por la guerra contra Irán y los ataques al Papa
Donald Trump ya ha demostrado de sobra lo cruel que puede ser con sus rivales. Cuando tiene ocasión, ataca. Y humilla. Sin embargo, después de una primera fase de su mandato en la que los dos parecían vivir un idilio, su última víctima ha sido, este viernes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Al evocar su encuentro con ella al margen del G7 de Evian, el magnate y presidente de Estados Unidos ha vuelto a hacerlo, esta vez por teléfono, en una conversación con un programa de la televisión italiana, 'L'Aria' che tira de La7. "Probablemente esté contenta de que le haya hablado, no estaba obligado a hacerlo", ha dicho primero. Y ha seguido, sin que nadie le preguntara: "Me suplicó que nos hiciéramos una foto juntos. La quería tanto que podría no haberla hecho, pero me dio pena".
Las declaraciones llegan después de una semana en que el Gobi erno italiano se había dejado media legislatura intentando vender que Trump y Meloni habían hecho las paces, tras las tensiones de hace dos meses por la guerra contra Irán (a la que Meloni se opuso hasta el punto de negarle a Washington el uso de las bases en suelo italiano para atacar al país persa).
"Me abandonaron"
La tensión, sin embargo, era lo que en realidad subyacía, como también había podido verse en uno de los pocos vídeos del G7. En este, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, bromeó al verlos juntos. "Ya volvéis a ser amigos", dice Costa.
"Siempre lo hemos sido", respondió Meloni con una sonrisa. Trump no se quedó callado. Luego, dijo: "a mí me abandonaron". "No, a usted no", replicó ella, todavía sonriendo.
El distanciamiento entre Meloni y Trump viene de lejos. Tanto que en abril, Trump le llegó a decir al 'Corriere della Sera' que Meloni le había "sorprendido", y no en el buen sentido. "Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué", remató entonces. La razón: las críticas de Meloni a la guerra de Irán y también por los dichos de Trump contra el Papa, que la líder llegó a calificar de "inaceptable".
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