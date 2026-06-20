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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski se reúne este jueves con los ministros de Defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania sufre un ataque nocturno ruso con 99 drones, de los que neutralizó 92
Rusia atacó Ucrania la pasada noche con 99 vehículos no tripulados, según el parte de este sábado de la Fuerza Aérea ucraniana, de los cuales 92 pudieron ser neutralizados. Los drones, que incluían drones kamikaze Shahed, así como drones de tipo Gerber e Italmas y dispositivos réplica, destinados a abrumar a las defensas aéreas enemigas, fueron lanzados desde las regiones rusas de Oriol, Briansk y Primorsko-Ajtarsk. "Según datos preliminares, a las 8:00 (hora local) las defensas aéreas habían derribado/ suprimido 92 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos en el norte, sur y este del país", afirmó la Fuerza Aérea en su parte.
Polonia retira una importante distinción a Zelenski tras una disputa en torno a una milicia de la Segunda Guerra Mundial
Polonia ha retirado una importante distinción concedida al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras su decisión de bautizar a una de sus unidades militares como 'Héroes del UPA', en referencia a una milicia nacionalista que durante la Segunda Guerra Mundial luchó por la independencia del país y que Varsovia señala por cometer masacres contra civiles polacos.
El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) y otros grupos armados nacionalistas llevaron a cabo una campaña de limpieza étnica y masacres en la región de Volinia y Galitzia, que entonces se encontraban bajo la ocupación nazi, que se saldó con la muerte de decenas de miles de civiles polacos. Zelenski bautizó recientemente al Centro de Operaciones Especiales Norte de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército como 'Héroes del UPA', una decisión que ha precipitado que el presidente de Polonia, , haya retirado al mandatario la Orden del Águila Blanca, la más alta condecoración de Polonia.
Zelenski da una semana a Lukashenko para retirar las torres de repetición de la frontera
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido este viernes a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, que dispone de una semana para retirar de la frontera las torres de repetición que sirven para "dirigir" los ataques rusos sobre población ucraniana. "Si él no lo hace, lo haremos nosotros", ha avisado. "Que desmantele estos equipos, que los apague. Creo que una semana le bastará para hacerlo (...) Ahora mismo por esto están muriendo a diario civiles, hay niños heridos", ha denunciado Zelenski en una rueda de prensa conjunta con su par hondureño, Nasry Asfura, en Kiev, según recoge la agencia Ukrinform.
Zelenski ha explicado que Bielorrusia ha desplegado torres de repetición en dos regiones que hacen frontera con Ucrania para servir a los ataques rusos. "¿Por qué dicen que no quieren estar en esta guerra?", se ha preguntado el mandatario, en alusión a las afirmaciones desde Minsk que niegan su participación en el conflicto.
Ucrania ataca Moscú con drones por segundo día consecutivo
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó este viernes de un nuevo ataque masivo de drones ucranianos contra la capital rusa, que en esta ocasión no dejó víctimas o daños. "Hoy, el enemigo lanzó otro ataque masivo contra Moscú. Tan solo en los límites (de la ciudad), las fuerzas de defensa aérea derribaron 76 drones", escribió el regidor en las redes sociales. Sobianin agregó que no se han registrado víctimas o daños por el nuevo ataque. Como consecuencia del masivo ataque de drones del jueves, en la región de Moscú murió una niña de ocho años y más de 16 personas resultaron heridas.
En el sureste de Moscú los drones lograron impactar contra un complejo de refinerías, que ya había sido atacado hace tres días.Sobianin también comunicó que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.
Costa aclara que no pretende mediar con Rusia, pero defiende abrir un "canal diplomático"
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, precisó este jueves que la Unión Europea (UE) no aspira a mediar en las futuras negociaciones con Rusia con vistas a un acuerdo de paz en Ucrania, porque no puede ser neutral, pero defendió la necesidad de establecer un "canal diplomático" de comunicación con Moscú. Costa dijo en rueda de prensa al término de una cumbre europea que quería "aclarar malentendidos", tras confirmarse los primeros contactos de su equipo con el Kremlin, y subrayó la importancia de hablar directamente con Moscú, algo que opinó no implica entrar en "competencia" con otros actores.
"Quiero aclarar malentendidos: La UE no tiene intención de ser mediadora, está del lado de Ucrania, hemos estado con Ucrania durante la guerra y lo estaremos después. Lo que está claro es que no tenemos señales claras de que Rusia se quiera implicar ahora en unas negociaciones serias". dijo Costa.
Rusia asegura haber tomado una localidad a 10 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes la toma de la localidad de Yorkovka, a 10 kilómetros de los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk. "La aldea de Yurkovka se encuentra a unos 10 kilómetros de las dos ciudades más grandes de la república popular de Donetsk: Slaviansk y Kramatorsk", señala el parte castrense. Según la nota, eso brinda a las unidades de asalto del Grupo Sur la oportunidad de avanzar en ese sector del frente. Este jueves, el ejército ruso dijo haber avanzado en otros dos importantes bastiones ucranianos en la anexionada región de Donetsk, Kostiantínivka y Limán.
Sánchez apoya que Costa explore canales con Moscú, pero defiende que la UE "no es mediadora" porque apoya a Kiev
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado este viernes desde Bruselas que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, explore canales diplomáticos con Moscú, pero ha dejado claro que no cree que la Unión Europea deba asumir un papel de mediador en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, porque los 27 están del lado de Kiev. "No ha iniciado ninguna conversación de paz, ni ninguna negociación de paz. Es simplemente un canal diplomático, yo creo que es perfectamente comprensible y, desde el punto de vista del Gobierno de España, diría que necesario", ha razonado en una rueda de prensa al término de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la capital europea.
"Nosotros no somos mediadores, porque llevamos más de cuatro años apoyando a Ucrania, su defensa de la integridad territorial y su defensa y su derecho a existir y a no ser invadido por una agresora como es la Rusia de Putin", ha razonado, para después insistir en que la Unión no puede asumir una mediación mientras al mismo tiempo inicia las negociaciones formales de adhesión con Kiev para la entrada del país en el club comunitario.
Ucrania reivindica que ataca Rusia con sus propias armas y denuncia "propaganda" para ocultar la "humillación"
Las autoridades de Ucrania han reivindicado este viernes que atacan Rusia con armas ucranianas de largo alcance y han denunciado la "propaganda" rusa para ocultar la "humillación" del presidente, Vladimir Putin.
"Ucrania no solo está atacando a Rusia, sino que lo hace con armas ucranianas. La propaganda de Putin siempre ha dicho al pueblo ruso que están luchando contra todo el 'Occidente colectivo', no solo contra Ucrania", ha afirmado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en un mensaje en redes sociales en el que señala que el "100%" de los ataques de largo alcance contra territorio ruso "se aplican con armas de fabricación ucraniana".
El Kremlin rechaza que los europeos negocien con Rusia desde una posición de fuerza
El Kremlin rechazó hoy unas posibles negociaciones con los países europeos en las que estos tengan una posición de fuerza debido a una supuesta debilidad de Rusia en la guerra en Ucrania.
"Eso es un gran error. No sabemos con certeza si esto proviene de la incompetencia de los europeos, de su desinformación o estupidez, pero es un hecho", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Rusia denuncia 14 ataques contra estación de transporte de planta nuclear de Zaporiyia
Las autoridades rusas denunciaron hoy 14 ataques con drones ucranianos contra la estación de transporte de la planta nuclear que ocupan en la región ucraniana de Zaporiyia.
Los responsables de controlar la planta afirmaron que entre la tarde del 18 de junio y la pasada noche al menos 14 drones atacaron el lugar sin dejar víctimas mortales ni heridos.
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