Bruselas paga a España 846 millones de euros en ayudas por la dana de 2024 en Valencia

La Comisión Europea aprobó este miércoles el desembolso de 846 millones de euros en ayudas europeas para la reconstrucción tras las inundaciones provocadas por la dana en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, informó la institución en un comunicado.

Las ayudas proceden del Fondo de Solidaridad de la UE y se suman al adelanto de 100 millones de euros que ya recibió el país en marzo de 2025 para iniciar las reparaciones antes de que el bloque diese luz verde al paquete de asistencia definitivo, de un total de 946 millones de euros, en octubre pasado.

Este segundo desembolso llegará "en los próximos días" y en un único pago a España, que podrá utilizarlo para financiar de manera retroactiva medidas de emergencia o de recuperación acometidas desde el primer día de la tragedia, según detalló el Ejecutivo comunitario.

Estas pueden incluir la reparación de infraestructuras críticas, como carreteras, puentes o redes de electricidad y agua, el alojamiento temporal proporcionado a las personas evacuadas; y operaciones de limpieza como la retirada de deshechos o la descontaminación del medio ambiente.

También podrán financiarse con la ayuda medidas para mejorar los sistemas de prevención de inundaciones, tales como redes de drenaje o sistemas de alerta; así como para la preservación del patrimonio cultural.

"Las inundaciones en Valencia fueron una tragedia europea. Por eso estamos trabajando en un esfuerzo de recuperación europeo. La financiación que acabamos de aprobar ayudará a reconstruir lo que el desastre destruyó. Asimismo, es una muestra concreta de solidaridad de la UE con nuestros amigos españoles, que aún cargan con el peso de la pérdida y el dolor", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

Las inundaciones de octubre de 2024 en la región se cobraron la vida de 230 personas, "convirtiéndose en una de las catástrofes naturales más mortíferas de la historia reciente de España", y provocaron enormes daños en hogares, escuelas, hospitales, empresas e infraestructuras críticas, así como el desplazamiento de comunidades enteras, recordó la institución.

El Fondo de Solidaridad es el programa de la UE para la recuperación tras catástrofes y emergencias y no es la primera vez que España recibe fondos del mismo: lo hizo tras la erupción del volcán de la Palma en 2022 (9,5 millones de euros), la pandemia de covid-19 (57 millones), el terremoto de Lorca en 2011 (21,1 millones) o la crisis del Prestige en 2002 (8,6 millones), entre otras.

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Bruselas propuso además recientemente un desembolso de 120,4 millones de euros por los incendios forestales que el verano pasado arrasaron miles de hectáreas en Galicia, Castilla y León y Extremadura, así como por otros eventos extremos en 2025, aunque esa ayuda aún debe recibir el visto bueno final de los legisladores.