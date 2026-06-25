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Terremoto en Venezuela, en directo | Al menos 188 muertos y 1520 heridos, según los últimos datos

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha actualizado las cifras de la tragedia

Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto

Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto

Lucía Feijoo Viera

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A. Romero / O. González

Al menos 188 personas han muerto y un millar han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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