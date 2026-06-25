La UE activa el satélite Copernicus para facilitar los rescates en Venezuela

La Comisión Europea ha activado el satélite Copernicus para compartir imágenes del terreno con las autoridades de Venezuela y facilitar así las operaciones de rescate después de que dos terremotos de 7,2 y 7,5 han dejado cientos de heridos y decenas de muertos en el país, y está dispuesta a activar los mecanismos necesarios para enviar ayuda.

"La UE está preparada para movilizar asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, en caso de recibir una solicitud", han dicho en un comunicado conjunto la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y los comisarios de cooperación internacional y emergencias, Jozef Sikela y Hadja Lahbib. "Mientras tanto, para apoyar la respuesta, el sistema satelital Copernicus se ha activado en modo de mapeo de emergencia", han anunciado.

Bruselas ha explicado que organizaciones financiadas por el bloque están ya prestando asistencia y la Comisión está lista para facilitar la ayuda que sea necesaria. "Mantenemos una comunicación fluida con nuestros socios humanitarios y estamos preparados para brindar todo el apoyo operativo necesario", han asegurado los comisarios en el comunicado. La portavoz de la Comisión, Eva Hrncirova, ha confirmado además que se celebrará una reunión de coordinación a nivel técnico.

Hrncirova ha explicado que Bruselas está en contacto con los gobiernos europeos y "preparada" para activar el Mecanismo de Protección Civil, en caso de que sea necesario. El mecanismo permite aunar fuerzas y recursos en caso de catástrofe tanto dentro como fuera del territorio comunitario; esto va desde material hasta profesionales. Uno de los elementos del sistema es precisamente el satélite Copernicus.

Condolencias y ayuda

"Expresamos nuestra solidaridad con todos los venezolanos tras los devastadores terremotos de anoche. Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros", ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una publicación en redes sociales. Los mensajes de condolencias y los ofrecimientos de ayuda se han ido sucediendo durante toda la mañana.

"Siguiendo con profunda preocupación las consecuencias del violento terremoto que azotó Venezuela", ha dicho la primera ministra italiana, Georgia Meloni. Meloni ha dicho que está en contacto con el Ministerio de Exteriores y activará "todos los canales de ayuda y asistencia humanitaria" para ayudar a los ciudadanos italianos en el país.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha hablado con la presidenta del país, Delcy Rodríguez, para transmitirle sus condolencias y el apoyo que sea necesario. "Francia está preparada, junto con sus socios europeos, para brindar asistencia a las poblaciones afectadas en respuesta a las necesidades expresadas por las autoridades venezolanas", ha dicho. Macron ha anunciado que un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en búsqueda será desplegado "de inmediato".

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También Países Bajos ha ofrecido ayuda a Venezuela. El ministro de Cooperación Internacional, Sjoerd Sjoerdsma, ha anunciado que el país pone a disposición de las autoridades venezolanas rescatistas, perros y equipos que serán desplegados de urgencia. "Nos solidarizamos con todas las víctimas y sus seres queridos y seguiremos monitoreando de cerca la situación", ha dicho Sjoerdsm.