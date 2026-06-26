Guerra en Oriente Próximo
EEUU bombardea objetivos de Irán cerca del estrecho de Ormuz
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EFE
Miami
El Ejército estadounidense bombardeó este viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
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