Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo VenezuelaAbogados Cristianos VillenaCierre SamanaComparativa PalmeraRobo loro TorrellanoComisión Les NausDirecto Hogueras
instagramlinkedin

Tragedia

Tres españoles muertos, cuatro bajo los escombros y 99 no localizados tras el terremoto de Venezuela

José Manuel Albares prevé repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentran bloqueados , así como a "españoles en tránsito en Venezuela o aquellos con necesidades especiales"

Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela.

Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado este viernes a tres los españoles fallecidos en el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela mientras que la cifra de desparecidos asciende ya a 99.

"Tenemos que lamentar que la cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a tres", ha indicado el ministro en un mensaje de audio remitido a los medios, trasladando sus condolencias a familiares y amigos.

Asimismo, ha precisado que el número de españoles desaparecidos, de los alrededor de 200.000 que residen en Venezuela, "ha ascendido a 99". Según Albares, "también hay cuatro españoles localizados pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos".

Por otra parte, el ministro ha señalado es que se prevé "poder repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentran bloqueados en estos momentos en Venezuela en el avión militar" que ha llevado a Venezuela a los rescatistas de la UME y la Comunidad de Madrid así como a personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Desde Exteriores han detallado que la idea es poder traer de regreso a España en el avión fletado por el Ministerio de Defensa a "españoles en tránsito en Venezuela o aquellos con necesidades especiales" para lo que la Unidad de Crisis está ya trabajando para localizarles.

"La Embajada y el Consulado de España en Caracas y la Unidad de Emergencia Consular en los servicios centrales del Ministerio siguen plenamente volcados en localizar y apoyar a los españoles en Venezuela", ha asegurado su titular.

El ministro ha indicado que "todos los teléfonos de emergencia consular de los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada y del Consulado Español en Caracas están plenamente operativos" y ha vuelto a hacer un "llamamiento" a los españoles que no estuvieran censados y se encontraran en tránsito en el país a que se pongan en contacto. Los teléfonos de emergencia son: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

Asimismo, el Consulado ha sugerido en redes sociales a quienes se hayan visto afectados por los seísmos y carezcan de alojamiento que acudan "al centro español más cercano a su residencia". "En el caso de Caracas puede acudir a la Hermandad Gallega de Caracas o al Hogar Canario", donde deberán "presentar pasaporte español o DNI".

AECID canaliza la ayuda a través de la Cruz Roja

Albares ha informado de que la AECID ha movilizado ya un paquete inicial de un millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja (FICR) para "atender las necesidades más inmediatas del pueblo hermano de Venezuela".

Noticias relacionadas y más

Además, España contribuye, a través de la AECID, a los fondos de respuesta de emergencias de la propia FICR y de la Oficina de Emergencias de Naciones Unidas (OCHA), que han puesto a disposición de la respuesta de emergencia en Venezuela 2 millones de francos suizos (casi 2,17 millones de euros) y 15 millones de dólares (unos 13,15 millones de euros) respectivamente, ha precisado.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La decepcionante Palmera de Pibierzo arranca la Nit de la Cremà en Alicante
  2. Mapa con los horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
  3. Torrevieja aplaza el espectáculo piromusical de entrada al verano previsto para hoy al quedarse sin tiempo para adjudicar el contrato
  4. Fuegos artificiales de Hogueras 2026 en el Postiguet: calendario, hora y pirotecnias
  5. Suciedad, desmontaje de racós, mobiliario roto y jardines arrasados: así amanece Alicante tras las Hogueras
  6. Quejas por los precios del nuevo Peret en Alicante: hasta Cocituber se ha indignado
  7. El pirotécnico de Pibierzo admite tras la polémica de la Palmera de Hogueras: “He podido fallar en altura y ángulo”
  8. De la grúa a patrullar: la Policía Local de Torrevieja aprovecha un vehículo que nadie reclamaba en el depósito para realizar labores de seguridad del tráfico

Binance cae del burro y avisa a sus usuarios de que no tendrá licencia MiCA el 1 de julio: qué pasa ahora con tus criptos en esa plataforma

Binance cae del burro y avisa a sus usuarios de que no tendrá licencia MiCA el 1 de julio: qué pasa ahora con tus criptos en esa plataforma

BBVA se alía con la alicantina Oftex para ofrecer a las pymes un agente de ventas internacional que funciona con inteligencia artificial

BBVA se alía con la alicantina Oftex para ofrecer a las pymes un agente de ventas internacional que funciona con inteligencia artificial

Juan Antonio Román nos muestra las claves de cómo afrontar las deudas en "La Entrevista"

Samuel Biener analiza en "La Entrevista" las altas temperaturas que marcarán el verano en Alicante

Fundación Eurocaja Rural colabora en la celebración del Torneo Solidario Tenis de Mesa a favor de la Asociación de Parkinson de Elche

Fundación Eurocaja Rural colabora en la celebración del Torneo Solidario Tenis de Mesa a favor de la Asociación de Parkinson de Elche
Tracking Pixel Contents