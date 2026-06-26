Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo VenezuelaAbogados Cristianos VillenaCierre SamanaComparativa PalmeraRobo loro TorrellanoComisión Les NausDirecto Hogueras
instagramlinkedin

CHINA

Se estrella una avioneta contra el edificio más alto de Pekín

El suceso ocurrió este viernes en la capital china, impactando contra el rascacielos más alto de la ciudad sin que se conozcan las causas

El China Zun, al fondo de la imagen.

El China Zun, al fondo de la imagen. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pekín

Una avioneta se estrelló este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, confirmaron testigos a EFE, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La decepcionante Palmera de Pibierzo arranca la Nit de la Cremà en Alicante
  2. Mapa con los horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
  3. Torrevieja aplaza el espectáculo piromusical de entrada al verano previsto para hoy al quedarse sin tiempo para adjudicar el contrato
  4. Fuegos artificiales de Hogueras 2026 en el Postiguet: calendario, hora y pirotecnias
  5. Suciedad, desmontaje de racós, mobiliario roto y jardines arrasados: así amanece Alicante tras las Hogueras
  6. Quejas por los precios del nuevo Peret en Alicante: hasta Cocituber se ha indignado
  7. El pirotécnico de Pibierzo admite tras la polémica de la Palmera de Hogueras: “He podido fallar en altura y ángulo”
  8. De la grúa a patrullar: la Policía Local de Torrevieja aprovecha un vehículo que nadie reclamaba en el depósito para realizar labores de seguridad del tráfico

Se estrella una avioneta contra el edificio más alto de Pekín

Se estrella una avioneta contra el edificio más alto de Pekín

¿Qué actividades culturales ofrece Alicante para este verano? El Ayuntamiento confirma la agenda para julio y agosto

¿Qué actividades culturales ofrece Alicante para este verano? El Ayuntamiento confirma la agenda para julio y agosto

La pirotecnia Hermanos Sirvent "vuelve" tras el fatídico accidente de 2025 y unas Hogueras en blanco

La pirotecnia Hermanos Sirvent "vuelve" tras el fatídico accidente de 2025 y unas Hogueras en blanco

La previsión de Olcina para el fin de semana en Alicante: "Noches tropicales en la costa y sensación intensa de bochorno"

La previsión de Olcina para el fin de semana en Alicante: "Noches tropicales en la costa y sensación intensa de bochorno"

El festival Cortesina Fest da un salto internacional y duplica su participación en su quinta edición

El festival Cortesina Fest da un salto internacional y duplica su participación en su quinta edición

La Costa Blanca desplega el seu potencial com a destinació de turisme de congressos en el mercat britànic

La Costa Blanca desplega el seu potencial com a destinació de turisme de congressos en el mercat britànic

El currículo de Bachillerato incorpora las materias Unión Europea e Informática, y el estudio del terrorismo

El currículo de Bachillerato incorpora las materias Unión Europea e Informática, y el estudio del terrorismo
Tracking Pixel Contents