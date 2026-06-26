Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos

Vuela a Venezuela un avión militar español con efectivos de emergencias y rescate

El Ministerio de Defensa del Gobierno de España informó esta madrugada de que el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos ya vuela hacia el país con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid.

En un mensaje publicado en la red social X, el departamento precisó que el avión A330 transporta a 59 efectivos de la UME y ocho de sus unidades caninas para apoyar las tareas de búsqueda y rescate. "El objetivo: ofrecer la experiencia que da el haber estado en escenarios similares", señaló el Ministerio. En el mismo avión viajan 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112). Además, llevan cuatro perros de la Unidad Canina.

La aeronave despegó de la base de Torrejón (Madrid) y se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado, según explicaron a EFE fuentes de Defensa.