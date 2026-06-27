Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos diez heridos en un ataque ucraniano sobre una planta militar en Volgogrado

Al menos diez personas han resultado heridas este sábado en la ciudad de Volgogrado, al suroeste de Rusia, tras un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones militares rusas, según han informado las autoridades locales.

El gobernador de la región, Andrei Bocharov, ha confirmado el balance de heridos tras los "ataques aéreos durante la noche y la mañana" dirigidos contra la planta militar, que han producido incendios, ya extinguidos, sin producir daños en edificios residenciales. "Las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa han repelido durante la noche y la mañana un ataque terrorista con objetivos aéreos de alta velocidad del régimen criminal de Kiev contra el territorio de la región de Volgogrado... Por el momento se tiene constancia de diez heridos", ha comunicado Bocharov en una publicación a través de sus redes sociales.