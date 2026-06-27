El presidente serbio Vučić anuncia que dimitirá "en semanas" y Serbia irá a elecciones anticipadas

El presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha anunciado este sábado que dimitirá "en semanas" y que el país celebrará elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, según han informado medios locales. El anuncio ha llegado tras un año y medio de protestas continuadas contra su Gobierno y la corrupción que martiriza a Serbia, lideradas por el movimiento estudiantil.

"Seré presidente solo un par de semanas más, y luego dimitiré", ha dicho Vučić ante sus partidarios, en un mitin progubernamental en Belgrado. Con la decisión, Vučić adelantaría los comicios de un año puesto que su mandato expiraba a mediados de 2027. "Estos son mis últimos días como presidente", ha añadido, y ha agradecido a sus partidarios su apoyo en "las decisiones difíciles" que tuvo que tomar, según ha recogido el diario serbio Danas.

Con todo, de momento, Vučić no ha precisado ni la fecha exacta de su dimisión ni la de la disolución del Parlamento, condición previa para las legislativas anticipadas. En cambio, sí ha dicho que ayudará a que su partido, el Partido Progresista Serbio (SNS), gane tanto la presidencial como la legislativa, originalmente previstas también para 2027.

Anticipar su caída

En declaraciones a medios internacionales, algunos estudiantes consultados han tachado la decisión de pura estrategia. "Con la dimisión y las elecciones anticipadas, Vučić intenta anticiparse a su caída inevitable, por las protestas y porque el movimiento estudiantil tiene más apoyo que él", ha dicho a la agencia Reuters Savo Manojlović, líder del movimiento opositor estudiantil Pokret-Promena (Mover-Cambiar).

De hecho, manifestantes, oposición y organizaciones de derechos humanos sostienen que la tragedia de Novi Sad fue solo síntoma de un mal mayor: la mala gestión de las obras públicas y la corrupción. También acusan a Vučić y sus aliados de violencia contra opositores políticos, vínculos con el crimen organizado y asfixia de la libertad de prensa. El presidente y su entorno niegan todo. Por su parte, activistas del movimiento estudiantil y los partidos de oposición ya dijeron que quieren desafiar a Vučić y al SNS en las urnas.

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