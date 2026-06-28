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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos heridos en Kiev tras ataque nocturno ruso con ocho misiles y 142 drones

Varias personas pasan junto a drones rusos interceptados exhibidos en una calle de Leópolis.

Varias personas pasan junto a drones rusos interceptados exhibidos en una calle de Leópolis. / Rostyslav Averchuk / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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