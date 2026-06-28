Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Varios proyectiles impactan en la costa iraní del estrecho de Ormuz

Varios proyectiles han impactado en la noche del sábado al domingo en la región de Sirik y en la región de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz, según informan medios iraníes.

En concreto se han escuchado varias explosiones en la localiad de Taherui, según recoge la televisión pública iraní IRIB. Este medio asegura citando "una fuente militar informada" de que las explosiones se deben al impacto de varios proyectiles contra una torre de comunicaciones.