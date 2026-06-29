Hallados sin vida la mujer y los dos hijos del futbolista Lucas Trejo tras los terremotos de Venezuela

Durísimos momentos para el futbolista Lucas Trejo (38), ya que después de 74 horas de angustiosa búsqueda contrarreloj bajo los escombros del edificio en el que residía junto a su familia en la zona de Playa Grande -una de las más afectadas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles pasado- se ha confirmado la peor de las noticias: su mujer Yanina Maranella y sus dos hijos, Aarón (7) y Ainhoa (5) han sido hallados sin vida y se encuentran entre las más de 1.400 víctimas mortales que han dejado por el momento los seísmos en el país sudamericano.

Después de las desgarradoras imágenes del defensa argentino quitando cascotes con sus propias manos esperando que sucediese un milagro y encontrar sanos y salvos a su pareja y a sus pequeños, ha sido el equipo en el que milita, el Club Sport Marítimo de La Guaira, el que ha informado del terrible desenlace a través de un comunicado emitido este domingo: "La gran Familia del Club Sport Marítimo de La Guaira ofrece sus palabras de condolencia por el fallecimiento de sus familiares, hecho ocurrido el pasado 24 de junio durante el terremoto que sacudió a todo el país. Directivos, entrenadores, jugadores, personal administrativo, operativo y administrativo del club pedimos a Dios por el descanso eterno de los familiares de Lucas Trejo".

El terremoto sorprendió a Lucas Trejo lejos de su mujer y de sus niños, ya que en el momento del seísmo se encontraba concentrado con sus compañeros en Caracas para disputar un partido de la copa local contra el Deportivo Miranda. Al enterarse de la tragedia, y de que su hogar, ubicado en el complejo residencial de Cumanagotto -al que Yanina, Aarón y Ainhoa habían regresado dos horas antes- era una de las zonas arrasadas por los temblores, hizo un llamamiento desesperado a través de sus redes sociales para que le ayudasen a encontrar a su familia. "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor" pedía.

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Sin embargo, después de 74 horas buscándolos sin descanso entre los escombros se ha confirmado el peor desenlace posible, y tanto su mujer como sus hijos han sido hallados sin vida.

Fuente: El Periódico