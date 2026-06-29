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Al menos 5 muertos en un tiroteo en un centro de acogida para mujeres y menores en Stade, en el norte de Alemania

Vehículos de la policía alemana.

Vehículos de la policía alemana. / ANNA SZILAGYI / EFE

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Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Berlín

Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo registrado en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, según ha confirmado un portavoz de la Policía a través de redes sociales. El tiroteo se ha producido junto a un centro de acogida para mujeres y menores de esta ciudad alemana y en él han resultado heridas varias personas. En ese lugar se ofrece vivienda a madres solas con hijos menores, según informaciones del canal de televisión alemán NTV. Dicho medio apunta además que en las inmediaciones del centro, en la Dankerstrasse número 29, hay una comisaría de la policía.

Los agentes han detenido a dos sospechosos, uno de los cuales es el presunto autor del tiroteo, según esas fuentes policiales.

Las fuerzas de seguridad han pedido a la población que se abstenga de acercarse a la zona. Se ha advertido de que la situación sigue siendo "dinámica", lo que significa que persiste el peligro. Se ha desplegado un poderoso operativo policial que ha acordonado la zona y cortado el tráfico en varias calles adyacentes. Dos helicópteros policiales sobrevuelan esa parte de la ciudad.

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La alarma saltó sobre las 13.45, hora local alemana. El tiroteo se produjo en pleno centro de dicha ciudad, con unos 50.000 habitantes, que se encuentra a unos 50 kilómetros de Hamburgo y pertenece al 'land' de Baja Sajonia. Aún se desconocen el trasfondo del tiroteo y no se han facilitado datos sobre las personas afectadas, aunque según NTV las víctimas mortales son adultos.

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Fuente: El Periódico

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