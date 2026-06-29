Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor y trabajoFuegos artificialesCiberpederasta detenidoCoso multicolorEntrevista a NachDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

Desastre natural

La UME refuerza su equipo de rescate en Venezuela

La unidad conjunta ha aportado dos oficiales de enlaces para colaborar en las labores de coordinación

Personal de la UME, en las labores de rescate en Venezuela.

Personal de la UME, en las labores de rescate en Venezuela. / UME / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Caracas

La Unidad Militar de Emergencia (UME), que depende del ministerio de Defensa de España, ha aportado dos oficiales de enlaces para colaborar en la coordinación de las labores internacionales de rescate en los terremotos de Venezuela que han dejado al menos hasta el momento a 1.450 personas muertas y otras 3.150 heridas. El cabo primero de la UME, Antonio Diosdado, ha explicado que esta unidad conjunta de las Fuerzas Armadas sigue trabajando tres días después de llegar al país para llegar a "todo aquel lugar" donde sospechan que hay posibles víctimas del doble terremoto.

También ha señalado que la UME trabaja en colaboración con el resto de países y organizaciones que han lanzado la ayuda. "Es trabajo técnico, trabajo con perros, trabajo de retirada de escombros. Se manda a los equipos que tienen esas capacidades y así conseguir llegar lo antes posible a la víctima", ha afirmado. Diosdado ha destacado además el objetivo de minimizar las víctimas en la medida de lo posible. "Vamos a seguir perseverando, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir intentando conseguir nuestro objetivo y el de todos los que estamos aquí, que no es otra cosa que seguir salvando el máximo número posible de vidas humanas", ha subrayado.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
  2. María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina: 'Hay una escritura que puede evitar conflictos familiares y no es el testamento
  3. Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
  4. María Pérez-Hickman admite ante la jueza de Les Naus que intervino hasta en siete ocasiones en el expediente
  5. Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
  6. Vecinos exigen el cierre inmediato de campas junto al aeropuerto de Alicante-Elche y crear una mesa de trabajo
  7. Un herido en una pelea entre porteros y un grupo de ocho personas en un local de ocio del puerto de Alicante
  8. La rotura de paneles de vidrio estrenados en octubre obliga a cerrar siete pistas de pádel de la Ciudad Deportiva de Torrevieja

La Ley de Propiedad Horizontal aclara qué hacer si otro coche ocupa parte de tu plaza de garaje: ni grúa ni bronca con el vecino

La Ley de Propiedad Horizontal aclara qué hacer si otro coche ocupa parte de tu plaza de garaje: ni grúa ni bronca con el vecino

Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Felix Gill

Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Felix Gill

La Guardia Civil presenta a los nuevos alumnos que vienen a la provincia de Alicante

La Guardia Civil presenta a los nuevos alumnos que vienen a la provincia de Alicante

Debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

El PP rehúye dar explicaciones sobre los 12 días que se tardó en avisar de las irregularidades en Les Naus

Óscar Puente se reúne en Alicante con los vecinos por el Parque Central

Óscar Puente se reúne en Alicante con los vecinos por el Parque Central

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca

Por qué no deberías dejar una botella de agua dentro del coche al sol

Por qué no deberías dejar una botella de agua dentro del coche al sol
Tracking Pixel Contents