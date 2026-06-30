Desastre en el país sudamericano
La delegación de la ONU en Venezuela adquiere 10.000 bolsas para cadáveres
"Sin duda, estamos hablando de una cifra superior a la ya reportada", reconoció Gianluca Rampolla, coordinador de la ONU en Caracas
Los partes del Gobierno venezolano parecen ir detrás de los terribles acontecimientos que azotan al país después del terremoto. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, confirmó este martes el fallecimiento de 1.943 personas y un total de 10.571 heridos. Los equipos de rescate nacionales e internacionales lograron rescatar con vida de 6.461 ciudadanos desde el trágico miércoles 24 de junio. Según Rodríguez las encuestas hospitalarias y testimonios recogidos por las autoridades les permiten calcular en 13.500 a los evacuados de las regiones afectadas. Lo hicieron sus propios medios o ayudados por allegados. Sin embargo, los números oficiales se chocan con otras proyecciones sobre el costo humano del desastre. "Puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades locales, 10.000 bolsas para cadáveres", dijo Gianluca Rampolla, coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela. "Sin duda, estamos hablando de una cifra superior a la ya reportada. Puedo darles un indicador aproximado".
La cifra sigue siendo estimativa teniendo en cuenta que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la ONU, calcula que los terremotos afectaron a un total de 6,76 millones de personas.
Rodríguez reportó a su vez que se han habilitado 14 refugios en La Guaira, la "zona cero" del desastre, y 55 en Caracas, Miranda y otros estados afectados. Allí son atendidas a las familias que perdieron sus hogares.
El Gobierno reporta que 28.380 personas se encuentran actualmente albergadas entre hospitales y campamentos provisionales.
"En estos espacios se han reportado condiciones precarias: hacinamiento, escasez de baños sanitarios y limitaciones en el suministro de agua y alimentos, según testimonios de damnificados y organizaciones humanitarias que operan en la zona", señaló el portal Efecto Cocuyo. "Miles de personas duermen en parques, canchas deportivas y estacionamientos improvisados mientras esperan mayor apoyo".
Los rescatistas, en tanto, trabajan a destajo en medio de la adversidad y el pesimismo. La llamada "ventana crítica" de las 72 horas de supervivencia se ha cerrado. Solo queda arrancar milagros de los escombros.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
- Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
- En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
- Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
- Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
- Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
- Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “El error está en apagarlo por la noche. Una máquina de 1.500 vatios encendida 8 horas podría costar un euro de electricidad”
- Una empresa quiere levantar un ecohotel sobre 17 hectáreas en suelo protegido del Parque Natural de Torrevieja