EEUU
Trump estrena polémico avión presidencial donado por Catar: "Estamos muy orgullosos"
El avión catarí será usado de forma temporal como transporte presidencial mientras Boeing completa la construcción y modernización de las dos naves encargadas durante el primer mandato del republicano
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrenó este miércoles el "impresionante" Boeing 747-8 donado por Catar y aseguró estar "muy orgulloso" del nuevo Air Force One, que avivó la polémica en torno a la ética de recibir un donativo de esta magnitud.
"Este será el primer vuelo del que, a mi juicio, es tal vez el mejor avión comercial jamás construido", dijo en la Base Conjunta Andrews, poco antes iniciar el viaje. "Este es el avión que EE.UU. debía tener", agregó.
Trump, que se dirige a Dakota del Norte para la apertura de una biblioteca dedicada al expresidente Theodore Roosevelt, insistió en que están "muy orgullosos de ello; el país está muy orgulloso".
"La inauguración de la biblioteca será muy buena, será muy divertido; pero para ser sincero, me entusiasma este primer vuelo", indicó a los periodistas que viajan junto a la comitiva presidencial.
En 2025, el Pentágono aceptó un avión donado por Catar, un aliado clave para EE.UU. en Oriente Medio, y que según Trump, ha "tratado muy bien" al país norteamericano, para ser usado como Air Force One pese a las preocupaciones éticas y de seguridad suscitadas por un regalo de este tipo.
El avión catarí, pintado con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense a petición personal de Trump, será usado de forma temporal como transporte presidencial mientras Boeing completa la construcción y modernización de las dos naves encargadas durante el primer mandato del republicano (2017-2021).
Antes de su primer vuelo oficial, el aparato recibió una remodelación de unos 400 millones de dólares para equiparlo con tecnología y sistemas de seguridad de última generación necesarias para transportar de forma segura al mandatario.
"Lo acondicionaron para un presidente. Eso implica la seguridad y todos los extras y equipamientos especiales que le añadieron. Son cosas muy complejas, pero es realmente impresionante", explicó hoy.
Trump ha afirmado que una vez concluido su mandato, se quedará con el avión y lo exhibirá en su futura biblioteca presidencial en Miami.
El regalo de Catar ha causado críticas de los detractores del republicano, que califican el donativo de "soborno" y alertan sobre las implicaciones para la seguridad nacional.
El presidente se ha quejado en varias ocasiones de que el antiguo Air Force One tenía 35 años y era muy pequeño para transportar cómodamente a la comitiva que viaja con él en sus viajes.
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