Restricción digital
La Comisión Europea anunciará en septiembre una prohibición de las redes sociales para menores
Según el portal Euractiv, la presidenta Ursula von der Leyen aprovechará su discurso anual sobre el Estado de la Unión para anunciar restricciones de edad al acceso a plataformas digitales en todos los países del bloque
La Unión Europea prepara su compromiso más claro hasta la fecha para prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de edad. Según adelanta Euractiv, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, aprovechará su discurso anual sobre el Estado de la Unión del próximo 16 de septiembre para anunciar un veto que afectará a todo el bloque.
Funcionarios y diplomáticos europeos han explicado al portal especializado que Bruselas aún no cuenta con un marco jurídico para implementar esa restricción, pero que se espera que la iniciativa facilite una nueva ley que obligue a las plataformas digitales a adoptar medidas de verificación de edad para garantizar que los usuarios más jóvenes puedan acceder a sus servicios.
El plan del Ejecutivo comunitario responde a la creciente presión de Estados miembro para proteger a los menores en Internet. Varios de ellos, como España, Alemania, Francia, Grecia o Dinamarca, están ya maniobrando para aplicar sus propias restricciones, siguiendo así el ejemplo de Australia, donde el veto está en vigor desde el 10 de diciembre de 2025.
Por ahora, no está claro qué edad mínima propondrá la Comisión, si bien podría oscilar entre los 15 o 16 años de edad. También se desconoce qué métodos propondrá para llevar esas restricciones a la práctica. Algunos países han optado por requerir el consentimiento paterno obligatorio, mientras que otros apuestan por un veto total apoyado en tecnologías de verificación de edad. En su última maniobra, presentada este mismo jueves, el Gobierno español se decanta por la segunda vía.
Un funcionario europeo ha advertido a Euractiv que, aunque "podría haber" un anuncio de prohibición, el grupo de expertos que asesora a la Comisión sobre este tema aún no ha publicado sus recomendaciones. El comité, creado por Von der Leyen, presentará su informe el próximo 13 de julio. Hasta entonces, "no se pueden predecir la orientación política ni los próximos pasos concretos", ha señalado.
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Fuente: El Periódico
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