Venezuela
Rescatan a un superviviente de los terremotos tras ocho días bajo los escombros
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EFE
Catia La Mar (Venezuela)
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