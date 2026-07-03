Así son Angela Nikolau e Ivan Beerkus, la pareja de escaladores urbanos que se comprometió en el Empire State

Para Angela Nikolau (33) e Ivan Beerkus (32), el amor siempre ha ido de la mano de la adrenalina. La pareja rusa, considerada una de las mayores exponentes del rooftopping —la práctica de escalar edificios y estructuras de gran altura, a menudo sin autorización y sin sistemas de seguridad—, volvió a acaparar la atención mundial tras protagonizar un insólito compromiso en la antena del Empire State Building, a más de 440 metros sobre las calles de Nueva York. El romántico gesto terminó, como muchas de sus expediciones, con ambos detenidos por la policía.

Su historia comenzó mucho antes de ese espectacular escenario. Angela Nikolau, nacida en Moscú en 1993, creció en una familia de artistas de circo, donde desarrolló desde pequeña habilidades acrobáticas y de equilibrio. Más tarde trasladó esa destreza a los tejados de la capital rusa, convirtiendo la fotografía desde las alturas en su sello personal. Ivan Beerkus —nombre artístico de Ivan Kuznetsov—, un año menor que ella, también encontró en la fotografía y en las alturas una forma de expresión. Ambos empezaron a colaborar en 2016 y pronto descubrieron que compartían una misma obsesión: alcanzar lugares a los que casi nadie puede acceder.

Rooftopping, un estilo de escalada

El rooftopping es una modalidad de exploración urbana que consiste en acceder y ascender a azoteas, rascacielos, grúas y otras estructuras de gran altura, generalmente sin equipos de seguridad y, en muchos casos, sin autorización. Sus practicantes documentan los ascensos con fotografías y vídeos que difunden en redes sociales, donde este tipo de contenidos ha alcanzado una gran popularidad.

Entre los nombres más conocidos figuran Vitaliy Raskalov y Vadim Makhorov, fundadores del proyecto On The Roofs; el británico James Kingston; y la propia pareja formada por Angela Nikolau e Ivan Beerkus. La práctica ha estado rodeada de polémica por los riesgos que entraña y por los numerosos accidentes y detenciones asociados a este tipo de ascensos.

Los edificios más altos del mundo

Desde que Nikolau y Beerkus empezaron a colaborar han recorrido el mundo escalando algunos de los rascacielos más emblemáticos del planeta. Uno de sus primeros golpes de efecto llegó en Tianjin (China), donde ascendieron el Goldin Finance 117, entonces el edificio en construcción más alto del mundo, y alcanzaron incluso la grúa situada en su cima. Años después conquistaron el Merdeka 118, en Kuala Lumpur, el segundo edificio más alto del planeta, una hazaña que se convirtió en el eje del documental Skywalkers: A Love Story, estrenado por Netflix en 2024 tras su paso por el Festival de Sundance.

Su lista de ascensos también incluye estructuras como la Al Yaqoub Tower de Dubái, el cartel de Hollywood en Los Ángeles y numerosos rascacielos y grúas repartidos por Asia, Europa y Norteamérica. Las imágenes de ambos caminando por vigas, suspendidos sobre el vacío o posando al borde de azoteas han acumulado millones de visualizaciones en redes sociales, donde cuentan con una amplia comunidad de seguidores.

Detenciones

Pero la fama ha venido acompañada de una larga lista de polémicas. Muchas de sus escaladas se realizan sin autorización, accediendo a zonas restringidas o propiedades privadas, lo que ha provocado críticas por el riesgo que asumen y por el posible efecto llamada entre quienes intentan imitarlos. Las autoridades también advierten de que estas acciones movilizan importantes recursos de emergencia y pueden poner en peligro tanto a los propios escaladores como a los equipos encargados de intervenir. En la mayoría de casos, los activistas han terminado detenidos acusados de todos esos cargos.

El episodio del Empire State Building ha sido el ejemplo más reciente. Tras acceder presuntamente a través de una zona de mantenimiento cerrada al público, la pareja escaló la antena del emblemático rascacielos, desplegó una pancarta con un mensaje a favor de la paz y, durante el descenso, Beerkus se arrodilló para pedir matrimonio a Nikolau. La respuesta fue un "sí", pero apenas unos minutos después ambos fueron arrestados por la Policía de Nueva York y acusados de varios delitos, entre ellos allanamiento, daños y puesta en peligro imprudente.

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Amor en las alturas

Más allá de las controversias, la escalada es también el vínculo que ha definido su relación. Ellos mismos han explicado en varias ocasiones que la confianza absoluta resulta imprescindible para afrontar ascensos en los que un error puede tener consecuencias fatales. Esa dependencia mutua, unida a la búsqueda constante de nuevos retos, ha convertido las alturas en el escenario donde han construido su vida en común. Su historia, llevada al cine en Skywalkers: A Love Story, presenta una relación en la que el vértigo forma parte de la rutina y donde cada expedición exige una coordinación total.