Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Cientos de miles de personas despiden en Teherán los restos mortales de Alí Jamenei

Los detalles de la despedida a Jamenei

El himno nacional iraní ha abierto la ceremonia en torno a las 06.00, hora local, cuando los asistentes han comenzado a estrar en el recinto con banderas nacionales, imágenes de Jamenei y fotos de su hijo Mojtaba, sucesor como líder supremo que todavía no ha aparecido en público, entre sospechas de que sigue gravemente herido por los ataques.

Dado el intenso calor, las autoridades han instalado incluyendo sistemas de nebulización para refrescar la Mosalla durante todo el día y hasta mañana por la noche, cuando los restos mortales del ayatolá y su familia serán perparados para la multitudinaria procesión del lunes en Teherán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó el jueves que el país "se prepara para despedir al verdadero servidor del islam y la revolución" e hizo un llamamiento a la población a mostrar "unidad nacional" y "lealtad" a la República Islámica con una participación "histórica" en los funerales, que congregarán a millones de personas.