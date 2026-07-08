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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El cadáver del que fuera líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, llega a Irak, en preparación para el cortejo fúnebre al día siguiente, que comenzará en las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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