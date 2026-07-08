El pulso judicial contra reloj de Marine Le Pen para llegar al Elíseo en 2027: recurso, suspensión de la pena o inmunidad presidencial

"No hay ningún otro escenario en el que yo no pueda ser candidata a las elecciones presidenciales". Con estas palabras, la líder de Agrupación Nacional Marine Le Pen rompía su silencio el martes por la noche tras el veredicto del Tribunal de Apelación de París, que rebajó de cinco años a 15 meses la condena de inhabilitación impuesta en el primer juicio y a un año de arresto domiciliario con brazalete electrónico.

El nuevo plazo de inhabilitación no le impide ya presentarse a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en abril de 2027. Tampoco el brazalete electrónico es un escollo para la líder de la extrema derecha, puesto que, lejos de aceptar la decisión de la justicia, Le Pen ya ha confirmado que recurrirá la sentencia a la Corte de Casación, el Tribunal Supremo francés, considerando que "dos tribunales pueden equivocarse". Esta jugada le permitiría llevar a cabo la campaña electoral sin brazalete, ya que el fallo quedaría en suspenso.

“Dado que tengo la opción de apelar ante el Tribunal de Casación, lo cual no era necesariamente el caso en otros escenarios, y puesto que una apelación suspende los efectos de la sentencia, haré campaña sin pulsera electrónica”, insistió durante su entrevista para la cadena TF1.

Si el Supremo confirma el castigo que le ha impuesto la justicia de apelación, Marine afirma que, entonces, serán los franceses los jueces, "porque la gran noticia es que tendrán la libertad de escoger".

Estos son los escenarios posibles:

El equipo legal de la líder ultraderechista tiene hasta el 17 de julio para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación, organismo que no reexamina los hechos, sino que solo verifica si la ley se aplicó correctamente.

La gran incógnita son los tiempos. Una vez presentado el recurso, se espera que el Tribunal de Casación se pronuncie a principios de 2027, en caso de llevar a cabo un procedimiento acelerado. Sin embargo, es posible que la justicia no lleve a cabo un proceso rápido al no considerarlo "una urgencia democrática", por lo que, el dictamen podría producirse más adelante. Esto le permitiría a la candidata terminar su campaña sin la pulsera y, si gana, beneficiarse de la inmunidad que otorga el cargo de presidenta.

En el caso de que todo suceda de manera rápida, el Supremo francés deberá decidir si confirma o revoca la sentencia del tribunal de apelación. Si rechaza el veredicto, la dirigente de Agrupación Nacional podrá continuar su campaña sin la pulsera electrónica, a la espera de un tercer juicio ante un nuevo tribunal de apelación, que se celebraría después de las elecciones presidenciales. Si la decisión es desfavorable, la sentencia de apelación se vuelve definitiva. En resumen, Marine Le Pen se lo juega al todo o nada.

El segundo escenario posible para la líder ultraderechista se centra en la suspensión de la pena. En Francia, las condenas de prisión cortas pueden ser objeto de adaptaciones por parte del juez de aplicación de penas. Los sentenciados a menos de dos años de cárcel pueden solicitar automáticamente por "motivos médicos, familiares, profesionales o sociales" una suspensión. Sin embargo, esta decisión del juez tampoco es automática, y podría no llegar a tiempo para el objetivo presidencial.

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A tan solo nueve meses para las elecciones presidenciales, la guerra judicial también es una batalla contra el tiempo. Marine Le Pen no solo se juega su sueño ansiado de ser presidenta de Francia, sino también está en cuestión la estrategia de Agrupación Nacional, clara favorita en los sondeos, que deberá preparar una alternativa en caso de que la justicia cierre las puertas definitivamente a Le Pen de llegar al Palacio del Elíseo.