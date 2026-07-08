Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.685 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Madrid rinde homenaje al pueblo venezolano con Edmundo González tras los terremotos

Unas 200 personas se congregaron este miércoles en Madrid para rendir homenaje al pueblo venezolano tras los terremotos del 24 de junio, en un acto cargado de emoción en el que no faltaron los vítores al líder opositor venezolano, Edmundo González, que acudió al acto, entre gritos de "¡Presidente!".

González, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió a saludar al público que esperaba bajo la lluvia en la Puerta del Sol, en pleno corazón de la capital española, que funcionó como punto de encuentro para la diáspora venezolana y los voluntarios de ERICAM, el equipo de intervención rápida de la Comunidad de Madrid que regresaba de Venezuela.