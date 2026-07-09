Al menos 28 muertos en el incendio de una fábrica de calzado en China

Al menos 28 personas murieron este jueves en China en un incendio en una fábrica de calzado, informó la agencia oficial Xinhua, en el primer balance oficial después de que el presidente Xi Jinping advirtiera que había "grandes pérdidas humanas". El fuego se declaró hacia el mediodía (04h00 GMT) en la fábrica Huiteng, en Jinjiang, en la provincia de Fujian (sureste del país), indicó el Ministerio de Gestión de Emergencias en un comunicado.

Los equipos locales de lucha contra incendios y rescate desplegaron a 183 personas y 35 vehículos, según el ministerio, que mencionó personas atrapadas en el edificio y "víctimas", pero sin precisar el número. Imágenes difundidas por la televisión pública CCTV mostraron a bomberos lanzando agua sobre un edificio blanco y azul de varios pisos, ennegrecido por las llamas y del que salía un espeso humo gris por las ventanas.

En las tomas se ve a varias personas que lograron llegar al techo huyendo del fuego que arrasa las plantas inferiores, y aparece un hombre rociado por los servicios de emergencia, aparentemente para evitar quemaduras. "A mis hombres les costó llegar a la cima porque las salidas y los rincones estaban bloqueados por pilas de suelas y materiales diversos", declaró a CCTV Du Zhenzhou, el jefe de los bomberos. El bombero señaló a los medios locales que la fábrica albergaba grandes cantidades de pegamentos y materias primas utilizadas para la fabricación de calzado, lo que contribuyó a avivar el incendio. El Ministerio de Gestión de Emergencias aseguró que el incendio estaba siendo sofocado, aunque exigió esfuerzos "máximos" para extinguirlo por completo, buscar a las personas que pudieran seguir atrapadas y atender a los heridos.

Centro de fabricación de calzado

Jinjiang es uno de los principales centros de fabricación de calzado de China y una base global para la producción de calzado deportivo, según el medio oficial chino 'Global Times'. En total, los bomberos locales movilizaron a más de 500 personas para las operaciones de rescate, informó CCTV.

"Mis hombres tuvieron dificultades para llegar a la parte superior porque las salidas y las esquinas estaban bloqueadas por montones de suelas y otros materiales", declaró Du Zhenzhou, jefe de bomberos de la ciudad, al canal. La fábrica también albergaba grandes cantidades de pegamentos y materias primas utilizadas en la fabricación de calzado, lo que contribuyó a avivar el fuego, explicó a los medios locales. Un total de 237 trabajadores y dos repartidores se encontraban en el lugar al momento del incendio, informó CCTV, añadiendo que 213 personas fueron evacuadas. Sin embargo, esta cifra no parecía reflejar completamente el número total de fallecidos.

Declaración de Xi Jinping

El Ministerio de Gestión de Emergencias indicó a última hora de la tarde del jueves que el incendio estaba siendo extinguido. "Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate" y "deben determinarse rápidamente las causas del incidente", recalcó Xi Jinping el jueves. "Desde principios de año, se han producido varios accidentes graves relacionados con la seguridad industrial" en China, enfatizó, e instó a las autoridades a "aprender de los errores" e "implementar medidas de seguridad rigurosas y efectivas".

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Incendios anteriores

Una explosión sacudió una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Hunan (centro de China) en mayo, causando la muerte de 37 personas y dejando a una desaparecida. China lanzó una campaña contra los riesgos de incendio en edificios de gran altura en noviembre, después de que un incendio masivo arrasara varias torres residenciales en Hong Kong (sur de China), dejando 168 muertos. Apenas un mes después, un incendio en un edificio residencial en la provincia de Guangdong (sur de China) causó la muerte de 12 personas. Veinte personas también murieron en abril de 2025 en un incendio en una residencia de ancianos en el norte de China.