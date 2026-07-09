Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.811 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Más de 3.810 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Sube el número de muertos La cifra de muertos por los terremotos de hace dos semanas en Venezuela subió este miércoles a 3.811, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

Gobierno venezolano y ONU apuestan por casas prefabricadas para los afectados El plan del Gobierno venezolano, apoyado por la ONU, es traer al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional causado por el doble terremoto. Así lo afirmó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitario, Tom Fletcher, en una entrevista con EFE en Playa Grande, una de las zonas más devastadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, en la que afirmó que el alojamiento de los afectados es una de las grandes preocupaciones ahora mismo.

EEUU destina más de 386 millones de dólares en ayuda tras los terremotos Estados Unidos ha destinado hasta la fecha más de 386 millones de dólares (377 millones de euros) en ayuda humanitaria para atender a los afectados por los terremotos. La ayuda incluye atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección y apoyo logístico para los damnificados canalizados a través de organizaciones como Cruz Roja, UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos, entre otras.

Venezuela condecora a rescatistas de la Unión Europea y de México La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró este miércoles a rescatistas de la Unión Europea (UE) y del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México que participaron en las labores de salvamento de los terremotos. El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 14 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que en total unas 6.462 personas han sido rescatadas.

Suben a 16.686 las personas que siguen refugiadas en campamentos Al menos 16.686 personas están alojadas en los 87 campamentos transitorios actualmente habilitados por el Gobierno de Venezuela tras el doble terremoto, informó este miércoles el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. El ministro detalló a través de su cuenta en Telegram que los campamentos tienen una capacidad instalada de 22.477 plazas, aumentando la cifra publicada en el balance del martes, cuando se reportaron 20.227.

Gobierno venezolano aprueba nuevo reglamento de hidrocarburos de cara a la reconstrucción La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos -reformada en enero pasado- para dinamizar la inversión petrolera y reconstruir al país, cuando se cumplen dos semanas del doble terremoto que ha dejado al menos 3.685 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. Durante una transmisión de este miércoles del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria indicó que 1.389 resoluciones "fueron estudiadas y analizadas", y añadió que este reglamento se "adapta a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos" y es para convertir las reservas de Venezuela en el desarrollo del país.

Amazon establecerá un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Venezuela tras sismos El gigante tecnológico Amazon anunció este miércoles que establecerá un puente aéreo para llevar asistencia humanitaria a Venezuela, en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, al estimar que hay más de 650.000 personas que necesitan la ayuda por los sismos de hace dos semanas. La compañía estadounidense informó en un comunicado que donará los vuelos y el combustible para siete viajes semanales en los que entregará insumos a organizaciones civiles sobre el terreno, en colaboración con el Departamento de Estado de EEUU, la asociación Airlink y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Edmundo González da las gracias a Ayuso por la entrega de un millón de euros para ayuda tras los terremotos El opositor venezolano Edmundo González ha dado las gracias este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su anuncio sobre la entrega de un millón de euros para ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos registrados el 24 de junio, que han dejado cerca de 3.700 muertos, según el último balance facilitado por las autoridades del país sudamericano. González ha destacado en un mensaje en redes sociales el paso dado por la Comunidad después de reunirse este martes con Ayuso en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. "Es una respuesta concreta que permitirá atender necesidades urgentes y contribuirá al trabajo que muchas organizaciones y redes humanitarias realizan sobre el terreno", ha ensalzado.

Venezuela se centra en la búsqueda de cuerpos cuando se cumplen dos semanas del terremoto La búsqueda de cuerpos y la retirada de escombros continúa este miércoles en Venezuela, cuando se cumplen dos semanas del terremoto que ha dejado, al menos, 3.685 muertos y 16.740 heridos, según el último balance del Gobierno. También hoy termina el luto nacional decretado hace siete días por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en homenaje a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio de magnitud 7,2 y 7,5.