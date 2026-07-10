Caída en las encuestas
El alcalde de Berlín renuncia a la reelección por irse a jugar al tenis en pleno apagón en la ciudad
El conservador Kai Wegner estuvo ilocalizable durante las horas más críticas y luego trató de ocultar su ausencia
El alcalde de Berlín, el conservador Kai Wegner, ha retirado su candidatura para la reelección tras meses de presiones por haberse ausentado de su puesto el primer día del apagón que dejó a 50.000 hogares y 2.000 comercios sin luz, calefacción ni teléfono en plenas fiestas navideñas. En lugar de ponerse al frente de la gestión de la crisis, estuvo durante horas ilocalizable por una partida de tenis. Primero trató de ocultar su ausencia y luego la admitió a regañadientes, lo que ha precipitado su hundimiento en los sondeos, a dos meses de los comicios regionales del 20 de septiembre en la ciudad-estado y capital alemana.
El origen del apagón, que dejó sin suministro a dos barrios de Berlín, fue un sabotaje reivindicado por la extrema izquierda. En medio de fuertes presiones desde su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz, el alcalde ha renunciado este viernes a su candidatura alegando "errores de comunicación" en la crisis.
El apagón se produjo el 3 de enero y se prolongó durante cinco días. Durante ese tiempo, los afectados soportaron a oscuras temperaturas de varios grados bajo cero. Fue el más prolongado apagón vivido en Berlín desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Wegner llegó a la alcaldía en 2023 en unas elecciones precipitadas por irregularidades técnicas en los comicios celebrados un año antes. Gobierna desde entonces al frente de una coalición con los socialdemócratas de la exalcaldesa Franziska Giffey.
En las últimas semanas han salido a relucir nuevas revelaciones sobre las mentiras o medias verdades con que el alcalde trató de esconder su ausencia. Su partido, la CDU, se ha desplomado en los sondeos y ahora se le pronostica un 17 % de los votos. Peor es la situación de sus socios socialdemócratas, con un 13% de intención de voto. La primera posición está en disputa entre La Izquierda, con una estimación del 20 %, y los Verdes, con un 19 %. A la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se le calcula un 18 % de los votos.
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