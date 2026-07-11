Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Doble crimen machista AlicanteHomicidio en TorreviejaVirus del Nilo en AlicanteIncendio AlmeríaDocumentación Les NausEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Trump afirma que hay mil misiles apuntados hacia Irán por si Teherán intenta asesinarlo

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical en las vacaciones de Semana Santa en los colegios de Alicante: del Lunes Santo al Miércoles de Pascua
  2. La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en Alicante: cuatro municipios de la provincia reciben el primer y segundo premio
  3. Los racós, los cuartelillos y las barracas tendrán que cerrar en las Fiestas de Agosto de Elche entre las 17 y las 20 horas
  4. Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja
  5. El rincón más mágico de Alicante para caminar sin prisa y bañarte en una poza de aguas cristalinas
  6. Esta ruta de senderismo está en Alicante y tiene de todo: río, bosque, molinos y hasta un tobogán de piedra natural
  7. El hombre del semáforo al que más de medio Alicante reconoce por su sonrisa
  8. Un accidente provoca retenciones en ambos sentidos de la A-70 en Alicante

Un alga de toxicidad nunca vista mata a cientos de miles de animales en Australia

Un alga de toxicidad nunca vista mata a cientos de miles de animales en Australia

Mucho peligro con los toros de Escolar en el quinto encierro de los Sanfermines

Mucho peligro con los toros de Escolar en el quinto encierro de los Sanfermines

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

Sin chiringuitos

Sin chiringuitos

El Consell reactiva el proyecto del Botànic de 42 Alicante con Fundación Telefónica

El Consell reactiva el proyecto del Botànic de 42 Alicante con Fundación Telefónica

Patentes y soberanía tecnológica, el desafío de Europa: ¿qué hacemos ahora?

Patentes y soberanía tecnológica, el desafío de Europa: ¿qué hacemos ahora?

Bruno Mars sí que es mundial: un atardecer setentero en el Metropolitano más rojo

Bruno Mars sí que es mundial: un atardecer setentero en el Metropolitano más rojo
Tracking Pixel Contents