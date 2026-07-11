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Terremotos Venezuela

Venezuela estima en 25.000 las viviendas que se necesitarán para los afectados por los terremotos

Los muertos por los terremotos en Venezuela suben 215 hasta los 4.333, mientras que los heridos se mantienen en 16.740

LA GUAIRA, June 29, 2026 -- A rescuer stands on the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, June 28, 2026. Venezuelan National Assembly President Jorge Rodriguez said Sunday that the death toll from two powerful earthqu

LA GUAIRA, June 29, 2026 -- A rescuer stands on the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, June 28, 2026. Venezuelan National Assembly President Jorge Rodriguez said Sunday that the death toll from two powerful earthqu / STR / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

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EFE

Venezuela estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país necesitará recursos como los que están "ilegalmente retenidos" en el exterior, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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