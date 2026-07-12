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Guerra en Oriente Medio

Al menos tres heridos, incluido un niño, tras interceptar proyectiles iraníes en Catar

Omán denuncia que ha sido atacado con drones en medio de escalada iraní contra el Golfo y Kuwait denuncia que la ofensiva "socava los esfuerzos diplomáticos" para la desescalada.

Manifestación en Teherán en apoyo al gobierno iraní.

Manifestación en Teherán en apoyo al gobierno iraní. / Iranian Supreme Leader'S Office / Iranian Supreme Leader'S Office

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Agencias

El Cairo

Al menos tres personas, incluido un niño, han resultado heridas este domingo por la caída de metralla como resultado de la intercepción de proyectiles lanzados desde Irán durante la noche contra Catar, país mediador entre Washington y Teherán. El Ministerio del Interior catarí ha confirmado en un comunicado este balance de heridos, que están siendo atendidos, sin dar más detalles sobre su estado actual. También Omán ha denunciado que su país ha sido atacado por "drones", sin precisar su procedencia, en una jornada en la que Irán ha lanzado una ofensiva contra todos los países del golfo Pérsico y Jordania, en represalia por los ataques estadounidenses contra su territorio.

La Guardia Revolucionaria iraní había informado anteriormente de los ataques en Catar con misiles contra la Base Aérea de Al Udeid, que alberga el mayor contingente de tropas y equipos de Estados Unidos en Oriente Medio. El país pérsico no era atacado desde hace meses por parte de Irán, aunque un buque suyo fue objetivo en el estrecho de Ormuz hace unos días, lo que provocó una ofensiva de Estados Unidos contra territorio iraní.

Además de Catar y Omán, Irán ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Jordania, en concreto bases con presencia estadounidense en esos países, en represalia por una nueva ronda de bombardeos de Washington contra territorio iraní.

Una fuente de seguridad omaní ha informado de que "varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones", según la agencia oficial omaní de noticias ONA. Musandam es un enclave separado del resto del país por Emiratos Árabes Unidos y bañado por el estrecho de Ormuz.

La agencia estatal ha indicado que el sultanato ha condenado y repudiado estos "ataques", y que está "tomando todas las medidas necesarias para hacer frente a estos acontecimientos y preservar la seguridad del país y de sus residentes". Hasta el momento, el Gobierno omaní no ha reaccionado ante esta información ni Teherán ha reivindicado el ataque.

Estas acciones se producen pocas horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, visitara Mascate para conversar con responsables omaníes y cataríes sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz.

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Fuente: El Periódico

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