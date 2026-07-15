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Sin disturbios graves

160 detenidos en París y Lyon por incidentes tras la derrota de Francia ante España en el Mundial

La mayoría de arrestos se produjeron por el lanzamiento de morteros pirotécnicos contra agentes de policía y servicios de emergencia

Un vehículo de la Gendarmería francesa en las calles de París.

Un vehículo de la Gendarmería francesa en las calles de París. / MARTIN LELIEVRE / AFP

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Redacción

París

Unas 160 personas fueron detenidas en París y Lyon (sureste) tras los incidentes registrados al término de la semifinal del Mundial que Francia perdió por 2-0 frente a España, informaron este miércoles fuentes policiales citadas por los medios franceses BFMTV y Le Parisien.

En la región de París fueron arrestadas 141 personas, principalmente por el lanzamiento de morteros pirotécnicos contra agentes de policía y servicios de emergencia, según una fuente de la Prefectura de Policía de París citada por BFMTV. Los incidentes no causaron heridos graves.

En Lyon, la policía detuvo a una veintena de jóvenes, después de que varios grupos lanzaran fuegos artificiales y otros objetos contra las fuerzas del orden en la plaza Bellecour, donde cientos de personas habían seguido el partido en pantallas gigantes.

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La intervención de los agentes permitió dispersar a los concentrados y, según las autoridades, no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.

Fuente: El Periódico

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