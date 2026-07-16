Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sede de la Cámara51 gradosVenus alicantinaPadre Juan RelleuMicro abierto VoxEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de Elda deja atrás su vida en Alicante para montar un bar en un pueblo de Cuenca de poco más de veinte habitantes
  2. La Justicia obliga al Ayuntamiento de Alicante a pagar más de 744.000 euros en intereses tras un aluvión de sentencias por el retraso en el pago de facturas
  3. Máximas de casi 44 grados y una sensación térmica de 51 grados: la cuarta ola de calor asfixia Alicante
  4. Un nuevo restaurante de Alicante se incorpora a las recomendaciones de la Guía Michelin
  5. Hosteleros y comerciantes respaldan a la Policía Local tras la trifulca entre agentes y manteros en Torrevieja
  6. El Campello suspende el castillo de fuegos en las fiestas del Carmen y lanza un aviso sobre la asistencia a la misa
  7. Mario Bros celebra su 40 aniversario en Santa Pola
  8. Compromís pide investigar el hallazgo de la Venus de Alicante al Gobierno y al Consell

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

Aqualandia: adrenalina, agua y diversión para toda la familia

Aqualandia: adrenalina, agua y diversión para toda la familia

Los veterinarios coinciden: masticar todos los días ayuda a reducir el estrés y mejora la salud de los perros

La Aemet alerta de otra jornada sofocante en Alicante: aviso naranja por calor extremo, calima y noches tórridas

La Aemet alerta de otra jornada sofocante en Alicante: aviso naranja por calor extremo, calima y noches tórridas

La contaminación por plástico ya es, ante todo, un problema de salud, alertan los científicos

La contaminación por plástico ya es, ante todo, un problema de salud, alertan los científicos

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El TSJ avala las sanciones de Costas a los vecinos que protegen con piedras las casas de Babilonia en Guardamar

El TSJ avala las sanciones de Costas a los vecinos que protegen con piedras las casas de Babilonia en Guardamar

"Ni apología, ni prohibicionismo": el Ayuntamiento de Alicante avala una charla sobre el consumo de drogas para intensificar el sexo

"Ni apología, ni prohibicionismo": el Ayuntamiento de Alicante avala una charla sobre el consumo de drogas para intensificar el sexo
Tracking Pixel Contents