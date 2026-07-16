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Estados Unidos lanza nuevos ataques contra el sur de Irán que dejan al menos tres muertos y 12 heridos

Fruto de este bombardeo en un barrio de Bandar Abbas, una torre de comunicaciones ha resultado afectada, provocando cortes de electricidad en esta zona

Un hombre ondea la bandera de Irán.

Un hombre ondea la bandera de Irán. / Europa Press

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EP

MADRID

Al menos tres personas han muerto y otras doce han resultado heridas a causa de nuevos ataques perpetrados este jueves por Estados Unidos contra el sur de Irán.

El balance preliminar ha sido difundido por la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan, citada por la agencia de noticias iraní Mehr, que precisa que siete de los heridos han sufrido una conmoción cerebral por la onda expansiva del ataque.

Fruto de este bombardeo en un barrio de Bandar Abbas, una torre de comunicaciones ha resultado afectada, provocando cortes de electricidad en esta zona.

Además, el Ejército estadounidense ha atacado tres puentes en el condado de Jamir, uno de los cuales conecta Bandar Abbas con la ciudad de Lar, en la provincia de Fars. De acuerdo a la cadena de televisión estatal IRIB, hasta el momento ha dejado al menos dos víctimas mortales y cuatro heridos.

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha precisado que sus fuerzas han dado inicio a las 21.00 horas (hora peninsular española) de este jueves de "una nueva oleada de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva con el fin de debilitar aún más las capacidades militares iraníes".

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Al menos 35 personas han muerto y cientos han resultado heridas por ataques de Estados Unidos contra Irán en el mes de julio, de acuerdo al balance difundido este miércoles por las autoridades iraníes.

Fuente: El Periódico

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