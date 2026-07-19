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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán sospecha que filtraciones de seguridad facilitaron el ataque inicial de EEUU e Israel del 28 de febrero
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado este domingo sus sospechas sobre posibles filtraciones en el aparato de seguridad interna de la República Islámica que facilitaron el bombardeo inicial de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero y que, todavía a día de hoy, todavía están perjudicando la estrategia nacional.
Araqchi se ha referido a una operación en particular: la ejecutada por aviones israelíes contra el líder supremo Alí Jamenei en Teherán ese día, que acabó matando al ayatolá, a parte de su familia y a buena parte de la cúpula militar del país durante una reunión en la residencia de Jamenei en la capital iraní.
Trump exige a los republicanos que incorporen a Irán al nuevo proyecto de ley de sanciones contra Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este domingo a la bancada del Partido Republicano en el Congreso que añadan a Irán al proyecto de ley de sanciones contra Rusia que estaba impulsando uno de los grandes aliados del mandatario, el senador Lindsay Graham, antes de su inesperado fallecimiento el pasado fin de semana.
El proyecto de ley busca imponer sanciones obligatorias a Rusia y sus aliados, y ampliar el alcance de las sanciones para incluir aranceles a los compradores de energía rusa. La Casa Blanca había discutido hace unas semanas la posibilidad de incorporar en el texto a Irán y al partido-milicia Hezbolá, gran aliado de Teherán en Líbano.
Irán anuncia un "accidente" en Ormuz entre dos cargueros que intentaban atravesar el estrecho sin permiso
La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo de que dos cargueros se han visto involucrados en un "accidente", cuyo alcance exacto no ha detallado, mientras intentaban atravesar sin permiso el estrecho de Ormuz, ahora mismo completamente bloqueado.
En un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB, la Guardia Revolucionaria culpa de lo ocurrido a las tripulaciones de ambos cargueros por desconectar sus sistemas de navegación "en complicidad con los terroristas de Estados Unidos" para evadir los controles iraníes e ignorar las advertencias de las fuerzas marítimas de Irán cuando fueron descubiertos.
Jamenei avisa a EEUU que sus aspiraciones regionales son una "ingenua fantasía" tras el ataque a la base jordana
El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, entiende que el ataque iraní que ha matado este sábado a dos militares estadounidenses en la base jordana de Muwaffaq Salti ha dejado claro a Washington que sus aspiraciones para dominar la región no son más que producto de su imaginación.
"El Gran Satán, esos criminales de Estados Unidos, se han dado cuenta ahora de que la continuación de su presencia dominante y despreocupada en la región es una ingenua fantasía", ha manifestado en un mensaje publicado en sus redes sociales el sucesor de Alí Jamenei, muerto en un ataque israelí durante la ofensiva combinada con EEUU al comienzo de la guerra contra la República Islámica.
EEUU lanza nuevos ataques contra Irán tras ataque a una base estadounidense en Jordania que deja dos muertos
Estados Unidos ha anunciado el inicio de una nueva ronda de bombardeos contra Irán por orden del presidente Donald Trump, en una operación que tiene como objetivo reducir las capacidades de Teherán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y responder al ataque --atribuido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)-- contra militares estadounidenses en Jordania, episodio que se ha saldado con dos víctimas mortales.
Irán advierte a EEUU de una respuesta "contundente y devastadora" ante cualquier nueva agresión
El comandante del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, el general Ali Abdullahian, ha advertido este domingo a Estados Unidos de que las Fuerzas Armadas iraníes responderán de forma "contundente y devastadora" ante cualquier nueva acción que considere una agresión contra el país, en plena escalada militar entre Washington y Teherán y pese al memorando suscrito por ambas partes el pasado 18 de junio con el objetivo de poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero.
Dos militares de EE.UU. muertos y uno desaparecido tras un ataque iraní en Jordania
Dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania tras un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por Irán, informó este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).
Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
Israel mata a una pareja y tres hijos menores de edad en un bombardeo en Gaza
Un padre, una madre y sus tres hijos menores de edad murieron este sábado en un bombardeo de Israel a un edificio del barrio de Al Nasr, en la ciudad de Gaza (norte), según el servicio de emergencias de Defensa Civil y fuentes médicas.
Los tres menores fallecidos son los hermanos Arwa (una niña de 8 años), Ibrahim (15) y Yahya (17), de la familia Nasman, confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad de Gaza.
Irán eleva a 50 los muertos por los ataques de EE.UU. en las últimas tres semanas
Al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en Irán en los ataques de Estados Unidos contra el país en las últimas tres semanas, según datos difundidos este sábado por el Ministerio de Salud iraní.
“En los ataques aéreos registrados entre el 27 de junio y el 18 de julio, más de 500 personas resultaron heridas y 50 murieron”, anunció el portavoz del Ministerio iraní de Salud, Hosein Kermanpur, en la red social X.
Israel acoge en sus bases militares más aviones cisterna de EE.UU. por escalada con Irán
Israel está dejando aterrizar los aviones cisterna que Estados Unidos utiliza como parte de su escalada con Irán en las bases de su Ejército, confirmó a EFE un oficial de las fuerzas armadas.
"Estados Unidos ha decidido ajustar su despliegue militar en la región y como parte de este ajuste, en coordinación con las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) se decidió reforzar la flota de aviones cisterna estacionados en Israel con más aeronaves de repostaje", recoge el comunicado compartido con esta agencia.
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