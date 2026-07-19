Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán sospecha que filtraciones de seguridad facilitaron el ataque inicial de EEUU e Israel del 28 de febrero

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado este domingo sus sospechas sobre posibles filtraciones en el aparato de seguridad interna de la República Islámica que facilitaron el bombardeo inicial de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero y que, todavía a día de hoy, todavía están perjudicando la estrategia nacional.

Araqchi se ha referido a una operación en particular: la ejecutada por aviones israelíes contra el líder supremo Alí Jamenei en Teherán ese día, que acabó matando al ayatolá, a parte de su familia y a buena parte de la cúpula militar del país durante una reunión en la residencia de Jamenei en la capital iraní.