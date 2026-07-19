Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SOS en el campoEl tiempo en AlicanteCatalà PPVirgen del CarmenRuta 99El Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
  2. Los bomberos rescatan a 11 personas tras el hundimiento de un catamarán en Tabarca
  3. Condenada a tres años de cárcel la exedil de Los Verdes de Orihuela Martina Scheurer por amañar la adjudicación de los chiringuitos en 2014
  4. El Campello estrena playa
  5. Arranca este sábado una edición más de Rock Arena, el festival de heavy metal gratuito de la provincia
  6. Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua
  7. Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar
  8. Así ha sido el rescate contrarreloj en Tabarca

Bernat Clarella, presidente de la FEDME, en GRAVITEO: "Ha sido un gran evento, un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores"

Bernat Clarella, presidente de la FEDME, en GRAVITEO: "Ha sido un gran evento, un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores"

Santa Pola, el municipio de moda en verano

Santa Pola, el municipio de moda en verano

Hace 50 años en Alicante. Del 13 al 19 de julio de 1976: Santa Pola cuelga el cartel de completo

Si tienes 40 años, estas son las decisiones que pueden mejorar tu jubilación

Si tienes 40 años, estas son las decisiones que pueden mejorar tu jubilación

La psicología dice que la gente que manda un audio y luego lo escucha una o más veces quiere saber cómo le perciben los demás

La psicología dice que la gente que manda un audio y luego lo escucha una o más veces quiere saber cómo le perciben los demás

Ocho coches arden en Guardamar en una cadena de incendios presuntamente provocados

Ocho coches arden en Guardamar en una cadena de incendios presuntamente provocados

Parterres sin vegetación y tubos a la intemperie en "El parquet" de Elche

Parterres sin vegetación y tubos a la intemperie en "El parquet" de Elche

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid
Tracking Pixel Contents