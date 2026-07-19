Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania denuncia cuatro muertos y doce hospitalizados por un bombardeo ruso a una oficina de correos en Járkov

Al menos cuatro personas han muerto y doce han tenido que ser hospitalizadas por un bombardeo ruso lanzado este domingo a las afueras de la ciudad ucraniana de Járkov, según han denunciado las autoridades ucranianas.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha denunciado que el ataque ha alcanzado una oficina de correos, provocando la muerte en el acto de tres hombres de 24, 45 y 62 años, y después la de un joven de 25 que ha sucumbido a sus heridas en el hospital.