Bruselas multa con 550 millones de euros a AliExpress por no hacer lo suficiente para prevenir la venta de productos ilegales y falsificados

La Comisión Europea ha multado este lunes a AliExpress con 550 millones de euros, la sanción más alta hasta la fecha, al considerar que el gigante chino no hace lo suficiente para luchar contra la venta de productos ilegales y falsificados en su plataforma, lo que supone una violación de las normas comunitarias.

En marzo de 2024, la Comisión abrió una investigación contra AliExpress al sospechar que podría estar violando la ley de servicios digitales de la UE. La investigación cubría desde los sistemas de recomendación hasta la transparencia en la publicidad, pasando por los mecanismos de evaluación de riesgos de que se estuvieran vendiendo productos ilegales en la plataforma.

Un año después, Bruselas determinó que la empresa china había solventado buena parte de esos problemas, pero no todos. Este lunes, el Ejecutivo comunitario ha confirmado una multa de 550 millones de euros al considerar que AliExpress no ha hecho lo suficiente para mitigar el riesgo de venta de productos ilegales, peligrosos o falsificados.

"En esencia, concluimos que AliExpress no evaluó ni mitigó el riesgo de que los consumidores europeos compraran productos ilegales, lo cual constituye una violación de la directiva de servicios digitales", han explicado fuentes comunitarias. En particular, Bruselas ha denunciado la falta de personal y procedimientos adecuados para hacer frente a este fenómeno.

Falta de personal

En primer lugar, la Comisión considera que la empresa "sobreestimó la eficacia de su sistema para detectar y eliminar productos ilegales". Bruselas considera que no ha sido realista a la hora de determinar el personal necesario para hacer frente a la carga de trabajo que implica. También ha confirmado que su sistema de moderación para eliminar esos productos no funciona.

"AliExpress no tenía suficientes moderadores de contenido", han explicado fuentes de la Comisión. Bruselas ha denunciado que, como consecuencia, el sistema, que exigía a los minoristas pruebas de que tenían derecho a usar ciertas marcas o vender ciertos productos "no estaba controlado, ni se aplicaba de manera efectiva"

Un problema estructural

Para Bruselas, AliExpress tiene un problema estructural. El ejecutivo llevó a cabo pruebas para comprobar, por un lado, si había productos ilegales disponibles en la plataforma. Por otro lado, si una vez identificados esos productos, estos eran retirados. Y si no, durante cuánto tiempo seguían a la venta.

El resultado fue que muchos de los productos identificados como ilegales, como falsificaciones o juguetes y cosméticos peligrosos, permanecieron en la plataforma durante semanas, incluso después de ser identificados como tales. Además, la Comisión ha asegurado que la empresa no aplicó su propia política de sanciones contra los vendedores de estos productos.

El Ejecutivo comunitario ha determinado además en su investigación que los controles de AliExpress pueden eludirse fácilmente. De hecho, Bruselas ha denunciado que algunos vendedores modificaban la categoría de ciertos productos para beneficiarse de requisitos más flexibles, poniendo así en circulación productos ilegales.

En el caso de AliExpress, además, Bruselas ha identificado la venta de productos falsificados como uno de los grandes problemas. "Estábamos especialmente preocupados por los productos falsificados o las imitaciones de marca", han reconocido fuentes comunitarias. "Los vendedores de estos productos perjudican a las empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir con productos que no realizan estas inversiones", ha advertido la Comisión.

La mayor plataforma china

Es la segunda multa en apenas unos meses que la Comisión impone a una plataforma de comercio online china por este motivo. El pasado mes de mayo, el Ejecutivo comunitario multó a Temu con 200 millones de euros precisamente porque su sistema de evaluación de riesgos resultó ser también insuficiente.

Según las cifras de la Comisión, con 193 millones de usuarios, AliExpress es la mayor plataforma de venta online china por encima de Shein, con 156 millones, y Temu, con 130 millones. Bruselas ha calculado la multa, la más alta hasta la fecha, teniendo en cuenta el volumen de ventas de Alibaba, a la que pertenece la plataforma, pero también la duración o la gravedad de la infracción.

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AliExpress tiene ahora hasta el próximo mes de octubre para tomar medidas para subsanar las deficiencias de su sistema. "Esperamos que Aliexpress, con quien tenemos una cooperación relativamente buena, presente medidas y nos permita evaluar esto", han asegurado fuentes comunitarias.