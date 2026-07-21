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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Algunas refinerías rusas atacadas por Ucrania vuelven a operar
Las refinerías rusas atacadas por Ucrania con una capacidad combinada de 40 millones de toneladas de petróleo anuales volvieron a operar, a diferencia de las mayores de 45 millones de toneladas, comunicó este martes el diario Kommersant.
Aunque el medio ruso explica la interrupción de servicio por "tareas de mantenimiento programadas y de emergencia", afirma que parte de las instalaciones de refinamiento ya se encuentran en funcionamiento.
Ello, asegura, está ayudando a estabilizar los precios y el déficit de combustible que fue provocado por los constantes ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa.
UNICEF denuncia "graves daños" en un almacén con "suministros vitales" cerca de Kiev tras un ataque de Rusia
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado que un almacén humanitario situado en la provincia de Kiev fue alcanzado el 19 de julio en un ataque del Ejército de Rusia, destruyendo "suministros vitales" destinados a niños y familias afectados por la guerra desatada en febrero de 2022 a causa de la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El organismo ha resaltado en un comunicado que "un almacén contratado por UNICEF en Bilogorodka sufrió graves daños, resultado de ataques de las Fuerzas Armadas rusas", antes de apuntar que "aún se está evaluando el alcance total de los daños" causados por el bombardeo.
"En el momento del ataque, el almacén contenía más de 106.000 artículos con un valor estimado de más de 3,4 millones de euros", ha explicado. "Entre ellos había generadores, agua potable, kits de higiene y tanques de almacenamiento de agua, claves para la respuesta de UNICEF en Ucrania, en particular para los niños y las familias en las zonas que se encuentran en primera línea y para el próximo invierno", ha relatado.
Burnham conversa con Zelenski
El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, conversó este lunes con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en sus primeras llamadas con líderes internacionales tras convertirse en el jefe del Gobierno británico en sustitución de Keir Starmer.
Burnham conversó con Zelenski, a quien reafirmó el "firme compromiso" del Reino Unido con Ucrania y subrayó que "no habría absolutamente ningún cambio" en el enfoque británico en lo que respecta a la presión sobre Rusia, de acuerdo con Downing Street.
Por último, el nuevo primer ministro británico habló esta tarde con la presidenta de la Comisión Europea, a la que le expresó que forjar una relación "más estrecha y ambiciosa" con la Unión Europea (UE) es "clave" para el éxito, tanto en el Reino Unido como en Europa.
La India condena la muerte de 4 de sus marineros en un ataque ruso contra un buque en Odesa
La India condenó este lunes la muerte de cuatro de sus marineros en un ataque ruso contra el buque mercante Golden Leo, con bandera de Guinea Bisau, que estaba partiendo desde del puerto ucraniano de Odesa, y en el que fallecieron otros seis tripulantes de otras nacionalidades. "Cuatro ciudadanos indios han perdido trágicamente la vida, mientras que uno se encuentra hospitalizado en estado crítico. Nuestra misión en Ucrania sigue de cerca la situación y está haciendo todo lo posible por brindar toda la asistencia necesaria a los afectados", declaró el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.
Turquía investiga la muerte de un marinero en un buque atacado con drones en el mar Negro
Las autoridades de Turquía investigan la muerte de un marinero indonesio en un ataque con drones a un buque en el mar Negro, mientras navegaba cerca de las costas de Rusia, informo este lunes la Fiscalía de Estambul. El ataque tuvo lugar en la noche del jueves pasado, cuando el carguero Asomatos, abanderado en Panamá, navegaba en aguas territoriales rusas en la costa caucásica del mar Negro, a la espera de recibir carga, señala un comunicado de la Fiscalía, citado por la agencia turca Anadolu. Tres drones impactaron en el buque, dañando la cubierta, la chimenea y una de las grúas, en un momento en el que a bordo se hallaban tres ciudadanos griegos, tres egipcios y 14 indonesios, así como tres agentes portuarios rusos.
El futuro del jefe del Ejército ucraniano, en el aire tras la crisis por cese de ministro
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está manteniendo conversaciones con los máximos mandos militares del país en medio de llamamientos a la destitución del jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, mientras busca cómo salir de la crisis provocada por el cese del popular ministro de Defensa Mijailo Fedórov.
La salida de Sirski es la demanda principal de las protestas que han producido en los últimos días en Ucrania, pues los manifestantes le ven como el principal obstáculo a las reformas en el Ejército que propugnaba Fedórov, después de que se haya revelado la existencia de una disputa entre los dos.
Al menos 5 muertos en ataque ucraniano a un autobús en la región rusa de Bélgorod
Al menos cinco personas murieron y otras 23 resultaron heridas en un ataque ucraniano con dron a un autobús de pasajeros en la región fronteriza de Bélgorod, informaron hoy las autoridades rusas.
"Según datos preliminares, cinco civiles, entre ellos un menor, murieron en el ataque", escribió en redes sociales el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuváev. Agregó que se trata de cuatro mujeres y un niño.
Von der Leyen habla con el nuevo primer ministro de Ucrania para impulsar adhesión a la UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo este lunes su primera conversación telefónica con el nuevo primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski, exjefe de la petrolera estatal Naftogaz, con quien acordó seguir cooperando "estrechamente" en las reformas necesarias para el proceso de adhesión ucraniano a la UE.
"Muy buena llamada con Serguí Koretski. Seguiremos cooperando estrechamente en las reformas que impulsan el proceso de adhesión de Ucrania a la UE", escribió Von der Leyen en un mensaje en la red social X.
Cinco muertos y más de 20 heridos
Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras los ataques de la pasada noche con drones por parte de Ucrania contra regiones fronterizas rusas, según autoridades rusas. Las autoridades regionales comunicaron en redes sociales sobre dos muertos y cuatro heridos en la región fronteriza de Bélgorod, una de las más castigadas debido a los ataques diarios.
Segundo ataque con drones
El Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) denunció este lunes el segundo ataque con drones en menos de 24 horas contra su terminal portuaria en el mar Negro. Según un comunicado de la compañía, el petrolero NELS fue atacado durante la maniobra de bombeo de crudo, que tuvo que ser interrumpida, como ocurrió la víspera en el puerto ruso de Novorosíisk.
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