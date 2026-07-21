Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta EspañaJulito Plus UltraFestivos 2027 HoguerasVideoanálisis Toni CabotProblemas AP-7El Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
  2. Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras
  3. Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos: el jueves se esperan 45°C en la Vega Baja
  4. El entorno de una zona residencial de Alicante se convierte en un macrobotellón al aire libre
  5. Un hombre fallece cuando se bañaba en la playa de Los Náufragos de Torrevieja
  6. Segunda noche de incendios intencionados de vehículos en Guardamar: ya van 18 fuegos y la Policía Local busca a un menor como presunto autor
  7. El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA
  8. Caos en la Plaza de Toros de Alicante para ver la final del Mundial entre España y Argentina

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine porque la crisis de memoria va a peor

Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine porque la crisis de memoria va a peor

Por qué tantos taxis fueron negros y amarillos: el verdadero origen de sus colores

Por qué tantos taxis fueron negros y amarillos: el verdadero origen de sus colores

El Palacio Provincial recibe la visita de los niños y niñas saharauis del programa solidario ‘Vacaciones en Paz’

El Palacio Provincial recibe la visita de los niños y niñas saharauis del programa solidario ‘Vacaciones en Paz’

Efemérides de hoy, 21 de julio: lo que pasó en la Historia tal día como hoy

Efemérides de hoy, 21 de julio: lo que pasó en la Historia tal día como hoy

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Alicante, elegida una de las ciudades inteligentes más avanzadas de España

Alicante, elegida una de las ciudades inteligentes más avanzadas de España

La ola de calor llega a Alicante con noches bochornosas: "Los próximos días irá a peor"

La ola de calor llega a Alicante con noches bochornosas: "Los próximos días irá a peor"
Tracking Pixel Contents