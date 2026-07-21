Grecia
Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas
El supuesto atacante, que podría sufrir algún trastorno mental, fue detenido por la Policía
EFE
Un hombre atacó e hirió este martes a dos turistas estadounidenses con un cuchillo cerca del Museo de la Acrópolis en Atenas, informó la Policía griega.
Las víctimas, un hombre y una mujer, sufrieron heridas durante la agresión que sucedió en torno a las 08:00 hora local (07:00 en horario peninsular español), señaló la emisora pública ERT. La mujer, de 48 años, sufrió heridas leves en un brazo, mientras que el hombre, de 53 años, fue herido de gravedad en una de sus piernas.
El supuesto atacante fue detenido por la Policía, mientras que las víctimas -una pareja estadounidense de origen griego- fueron trasladados por ambulancia a una clínica. Según la prensa local, el supuesto agresor es un hombre griego de unos 60 años de edad que parece sufrir trastornos mentales y que en el pasado ya había sido detenido por agredir a transeúntes. La policía descartó motivos terroristas del incidente.
La Acrópolis, la principal atracción turística de Atenas, es una antigua ciudadela, de unos 2.500 años de antigüedad, situada en una colina rocosa que domina la capital griega. Varios millones de turistas de todo el mundo visitan este lugar cada año.
- El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
- Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras
- Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos: el jueves se esperan 45°C en la Vega Baja
- El entorno de una zona residencial de Alicante se convierte en un macrobotellón al aire libre
- Un hombre fallece cuando se bañaba en la playa de Los Náufragos de Torrevieja
- Segunda noche de incendios intencionados de vehículos en Guardamar: ya van 18 fuegos y la Policía Local busca a un menor como presunto autor
- El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA
- Caos en la Plaza de Toros de Alicante para ver la final del Mundial entre España y Argentina