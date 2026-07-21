Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reventón térmico EldaDescartan muerte violentaPérez Llorca viaje MundialMuerte peces en ElcheVideoanálisis Toni CabotEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Virus

Tres fallecidos por hantavirus en el noreste de Venezuela

El Ministerio de Salud apunta que otros dos casos en el oeste están pendientes de confirmación

El ratón que transmite el hantavirus de los Andes y que no puede nadar en el mar

El ratón que transmite el hantavirus de los Andes y que no puede nadar en el mar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Caracas

El Ministerio de Salud de Venezuela informó este martes del fallecimiento de tres personas por hantavirus en el noreste del país, y de otras dos en el oeste por un diagnóstico aún pendiente de confirmación, después de que circularan informaciones sobre muertes en circunstancias sanitarias sin explicación.

"Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui (noreste) con diagnóstico confirmado de hantavirus", dijo el Ministerio de Salud en un comunicado difundido en Instagram al descartar "un riesgo generalizado para la comunidad".

Los últimos casos por hantavirus en Venezuela se registraron en el estado Portuguesa (centro) durante 2025 y en Delta Amacuro (noreste) durante 2024, según un informe de la cartera de Estado del pasado mayo.

"Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país", apuntó en el comunicado el ministerio.

Asimismo, informó de la muerte de dos profesionales de la salud en Barinas (oeste) por causas que "están por confirmarse".

El despacho además descartó la relación entre ambos eventos y dijo que los resultados definitivos de la investigación sobre el caso en Barinas serán informados "oportunamente".

"Ambos casos responden a situaciones aisladas que no tienen vinculación entre sí ni representan un riesgo generalizado para la comunidad", agrega el pie de foto que acompaña a la publicación.

El ministerio hizo esta publicación luego de que en redes sociales y diversos medios de comunicación locales circularan versiones sobre supuestas alertas sanitarias ante estos fallecimientos.

Noticias relacionadas

El pasado mayo, tras un brote de hantavirus en un crucero neerlandés, la Organización Mundial de la Salud indicó que este virus sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
  2. Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos: el jueves se esperan 45°C en la Vega Baja
  3. El entorno de una zona residencial de Alicante se convierte en un macrobotellón al aire libre
  4. Un hombre fallece cuando se bañaba en la playa de Los Náufragos de Torrevieja
  5. Segunda noche de incendios intencionados de vehículos en Guardamar: ya van 18 fuegos y la Policía Local busca a un menor como presunto autor
  6. La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano
  7. El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA
  8. Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras

Francia aprueba la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, siendo pionera en Europa

Francia aprueba la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, siendo pionera en Europa

El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

Denuncian suciedad acumulada en la calle Pintor Murillo de Alicante

Sin luz en 4.000 hogares de Torrellano e incendio en el transformador de un centro social en Altabix

Sin luz en 4.000 hogares de Torrellano e incendio en el transformador de un centro social en Altabix

El gobierno de Barcala defiende el papel del Ayuntamiento en el hallazgo de la Venus de Alicante: "Se hizo correctamente"

El gobierno de Barcala defiende el papel del Ayuntamiento en el hallazgo de la Venus de Alicante: "Se hizo correctamente"

La campeona del mundo, el espejo ¿imposible? en el que se mira Beto

La campeona del mundo, el espejo ¿imposible? en el que se mira Beto

El PP de Elche carga contra Sánchez por conceder privilegios a Cataluña en contra de la Comunidad

El PP de Elche carga contra Sánchez por conceder privilegios a Cataluña en contra de la Comunidad

Vecinos de Torrellano aprietan con las campas de coches en el aeropuerto y piden una reunión con el alcalde de Elche

Vecinos de Torrellano aprietan con las campas de coches en el aeropuerto y piden una reunión con el alcalde de Elche
Tracking Pixel Contents