Macron rechaza la dimisión de la ministra de Transición Ecológica tras la polémica por la reintroducción de pesticidas prohibidos

El presidente Emmanuel Macron rechazó este miércoles la dimisión de la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, después de que esta decidiera abandonar su cargo tras la decisión parlamentaria de reintroducir dos pesticidas prohibidos en Francia.

"La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut aceptó continuar en su cargo a petición de Emmanuel Macron, quien le aseguró su apoyo", según informó su oficina a la Agencia France-Presse horas después de hacerse pública su dimisión que fue "rechazada por el presidente". Barbut accede así a permanecer en el gobierno "dada la urgente necesidad de actuar contra las consecuencias del cambio climático que están afectando gravemente al país y de abordar los desafíos de la salud ambiental", agregó la misma fuente, al tiempo que aseguró que había "confirmado su desacuerdo con la versión final del proyecto de ley agrícola de emergencia".

Atrás quedan las declaraciones de la ministra en las que justificaba su salida afirmando "que la política no era su mundo", y que aceptó en su día el cargo convencida de que aún era posible "ser útil" y lograr avances concretos en materia medioambiental "sin grandes anuncios ni promesas irrealizables".

El equipo de Barbut ya ha confirmado que esta tarde estará presente en el Consejo de Ministros, donde seguirá ejerciendo sus funciones como hasta ahora.

Controversia legislativa

La ley ha desatado una breve crisis en el frágil Ejecutivo francés de Sébastien Lecornu, que gobierna con una débil mayoría parlamentaria. El origen de la controversia nace después de que el propio Gobierno macronista presentase la iniciativa, a pesar de la oposición de una parte del Ejecutivo, incluyendo la de la ministra Barbut, quien el lunes volvió a proponer la retirada de la ley mediante una enmienda. Una sugerencia que el propio gobierno volvió a rechazar.

Esta normativa permite, que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) autorice, de forma excepcional y bajo criterios estrictos, el uso de las sustancias activas acetamiprid y flupyradifurona -prohibidas en Francia, aunque permitidas en la Unión Europea- para un número limitado de producciones agrícolas afectadas por dificultades económicas.

El origen de la denominada ley de urgencia agrícola responde a las dificultades económicas y competitivas del sector agrario francés, y a las constantes demandas de los agricultores que, desde hace años, denuncian una acumulación de restricciones medioambientales frente a otros productores europeos. Además, esta medida llega en un momento de gran tensión en el campo después de que Emmanuel Macron no pudiera bloquear el acuerdo entre la UE y Mercosur, pese a sus reiteradas advertencias de la necesidad de garantizar las mismas exigencias para todos los productores.

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Los agricultores franceses consideran que la apertura del mercado europeo a productos procedentes de países como Brasil o Argentina puede introducir una competencia desleal, al estar sometidos a estándares medioambientales y sanitarios diferentes. De ahí que, el gobierno presente esta ley como un comodín para recuperar la confianza del campo francés.

Fuente: El Periódico