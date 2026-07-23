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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Irán dice haber atacado objetivos de EEUU en Baréin y Jordania, incluido un centro de Amazon
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EEUU en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní. "Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria (...) atacaron con varios misiles de crucero el centro de datos principal de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, destruyéndolo por completo", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado, según informó la agencia Tasnim.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán avisa a militares de EEUU de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas
Las autoridades de Irán han avisado este jueves a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas y que no estarán eximidos por acatar órdenes de superiores, en un nuevo mensaje en el que alertan de que Washington esta normalizando estas prácticas.
"No cometas crímenes de guerra por nadie; alegar órdenes de superiores para justificar crímenes de guerra no exime a los autores de su responsabilidad penal", ha señalado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales en el que acusa a la clase dirigente estadounidense de "sacrificar lo que queda del Derecho Internacional Humanitario y los fundamentos de la ética y la civilización humanas".
En este sentido, ha incidido en que los códigos y manuales del Departamento de Defensa estadounidense dejan claro que los miembros de las Fuerzas Armadas "tienen el deber, tanto legal como moral, de desobedecer órdenes manifiestamente ilegales".
Francia avisa que la agresión a dos diplomáticos en Irán no quedará impune y evalúa sanciones
El ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó este jueves que la agresión sufrida por dos diplomáticos franceses en Irán "no puede quedar impune" y aseguró que París está evaluando todas las opciones de respuesta, incluidas posibles sanciones.
En declaraciones a la emisora France Inter, Barrot explicó que los dos funcionarios regresaron a París el miércoles tras sufrir en Irán un "acto de intimidación extremadamente grave" por parte de los servicios de seguridad iraníes.
Según el ministro, ambos diplomáticos fueron interceptados en un lugar privado por agentes de seguridad iraníes mientras desarrollaban su labor de apoyo a la sociedad civil del país. Uno de ellos, añadió, fue golpeado durante la detención.
Los hutíes de Yemen reivindican ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo por "violar" el bloqueo contra Arabia Saudí
Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado en la madrugada de este jueves un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que ha acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo "asedio" por parte de de Riad.
"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación militar de alta calidad contra dos petroleros saudíes que han violado el bloqueo impuesto por las Fuerzas Armadas en el mar Rojo", ha afirmado en un comunicado el portavoz de las milicias hutíes, Yahya Sari, que ha precisado que los buques en cuestión son el 'Encelia' y el 'Layla'. Según el portavoz, "la operación se ha llevado a cabo con misiles balísticos y de crucero, así como con drones", y habría provocado "un gran incendio en ambos buques". Asimismo, Sari ha asegurado que las milicias "han obligado a aproximadamente diez embarcaciones a retirarse y regresar". "Las Fuerzas Armadas continuarán sus operaciones navales contra el enemigo saudí y persistirán en aplicar la ecuación 'Asedio por asedio'", ha subrayado el portavoz.
Dos muertos y once heridos en Irán por un ataque de EE.UU. cerca de la frontera con Irak
Dos personas murieron y otras once resultaron heridas este jueves en un ataque de Estados Unidos en la provincia iraní de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según informó Teherán en el duodécimo día de la ofensiva de Washington contra la República Islámica.
La agencia estatal iraní IRNA explicó que los "misiles enemigos" cayeron durante la madrugada del jueves sobre la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.
El incidente, prosigue la agencia, tuvo lugar cerca de una terminal de pasajeros.
Trump dice que Irán no está "listo" para un acuerdo porque siempre se echa para atrás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás
"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.
Andrea López-Tomás
Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana
La violencia vuelve a recrudecerse entre las ruinas de Gaza. Mientras Irán y Estados Unidos mantienen sus ataques cruzados y el Líbano presiona a Washington para conseguir la retirada israelí de su territorio, el enclave palestino ha sufrido una de sus semanas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre. Solo el martes al menos una docena de personas perdieron la vida, incluidas toda una familia formada por el padre, la madre y sus cuatro hijos, en varios bombardeos, de acuerdo al ministerio de Salud gazatí. Estas pérdidas elevan el número de víctimas mortales a al menos 60 víctimas mortales en una semana.
El Ejército de EEUU impide el paso a nueve buques en el estrecho de Ormuz
El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha impedido el paso a nueve buques comerciales e inhabilitado a otra embarcación en aguas del estrecho de Ormuz como parte del bloqueo naval estadounidense impuesto a los puertos y buques iraníes en la zona.
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha detallado en un comunicado publicado en redes sociales que marineros a bordo del destructor de misiles guiados 'USS Michael Murphy' (DDG 112) han supervisado las operaciones de las fuerzas estadounidenses en el momento en el que transitaban por el mar Arábigo.
El Consejo de Cooperación del Golfo pide a la ONU actuar para poner fin a los ataques iraníes
El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi, ha advertido este miércoles de que el comportamiento de Irán socava los esfuerzos internacionales para lograr la estabilidad, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU a poner fin a los ataques por parte de Teherán en la región de Oriente Próximo.
"Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y en particular al Consejo, para que cumpla con sus responsabilidades, poniendo fin a estos ataques y disuadiendo a Irán de continuar con sus políticas agresivas, de manera que se preserven la paz y la seguridad internacionales y se salvaguarden la soberanía y la integridad territorial de los Estados", ha indicado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Trump recibe con honores los restos de los cuatro militares muertos en Jordania e Irak
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles con honores los restos de los cuatro militares estadounidenses muertos en ataques iraníes en Jordania e Irak la semana pasada, las primeras bajas del país norteamericano desde que se rompió el alto el fuego hace dos semanas.
La ceremonia, que contó con la presencia de los familiares de los fallecidos, tuvo lugar en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, donde se encuentra la morgue principal del Departamento de Defensa.
España condena los ataques "injustificados" de Irán a sus vecinos del Golfo
El Gobierno ha condenado los ataques "injustificados" de Irán contra los países del Golfo y Jordania, que han afectado a infraestructuras críticas y a buques mercantes en el estrecho de Ormuz, y ha insistido en que la fuerza y la violencia "no son nunca vías para alcanzar la paz y la estabilidad duraderas".
A través de un comunicado de Exteriores, el Ejecutivo ha manifestado también su solidaridad con los países atacados ante "esta nueva violación de su soberanía e integridad territorial", así como a las familias y allegados de las víctimas de los ataques.
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