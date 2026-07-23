Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán avisa a militares de EEUU de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas

Las autoridades de Irán han avisado este jueves a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas y que no estarán eximidos por acatar órdenes de superiores, en un nuevo mensaje en el que alertan de que Washington esta normalizando estas prácticas.

"No cometas crímenes de guerra por nadie; alegar órdenes de superiores para justificar crímenes de guerra no exime a los autores de su responsabilidad penal", ha señalado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales en el que acusa a la clase dirigente estadounidense de "sacrificar lo que queda del Derecho Internacional Humanitario y los fundamentos de la ética y la civilización humanas".

En este sentido, ha incidido en que los códigos y manuales del Departamento de Defensa estadounidense dejan claro que los miembros de las Fuerzas Armadas "tienen el deber, tanto legal como moral, de desobedecer órdenes manifiestamente ilegales".