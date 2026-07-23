Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania informa del bloqueo de todos sus puertos debido a los ataques rusos

El Gobierno ucraniano informó este jueves del cese de la actividad en todos sus puertos debido a la campaña de bombardeos contra infraestructuras portuarias y barcos que está llevando a cabo Rusia.

“Ya ayer a los puertos (ucranianos) entraron (sólo) cuatro o cinco barcos. A día de hoy la entrada de barcos se ha interrumpido”, dijo el ministro de Agricultura de Ucrania, Tarás Bisotski, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

El ministro explicó que la decisión de dejar de atracar en los puertos ucranianos ha sido tomada exclusivamente por los dueños de los barcos, después de que numerosos mercantes hayan sido atacados por drones y misiles rusos, provocando en algunos casos la muerte de los tripulantes.