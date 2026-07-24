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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos tres heridos cerca de San Petersburgo en un nuevo ataque ucraniano contra la empresa rusa Wildberries
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Zelenski anuncia un acuerdo con la estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriots
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves un acuerdo de colaboración con la contratista de defensa estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriot después de lograr hace unos días que Washington finalmente accediera a conceder las licencias oportunas para desarrollarlos por su cuenta.
"Raytheon es una empresa de defensa muy sólida, y Ucrania lleva mucho tiempo utilizando sus equipos para proteger a nuestra población de los brutales ataques rusos", ha hecho saber Zelenski a través de un mensaje en redes sociales.
Bruselas calcula que congelar el tope al petróleo ruso hará perder 3.500 millones de euros al Kremlin
La Comisión Europea calcula que la decisión de mantener congelado durante doce meses el actual tope al precio del petróleo ruso privará al Kremlin de unos 3.500 millones de euros adicionales, una de las principales bazas económicas del vigésimo primer paquete de sanciones adoptado este jueves por la UE para aumentar la presión sobre Moscú por la invasión de Ucrania.
Fuentes comunitarias han explicado que el objetivo de mantener el límite en 44,7 dólares por barril hasta julio de 2027 es impedir que Rusia se beneficie del repunte de los precios internacionales del crudo registrado tras la guerra en Oriente Próximo, que habría obligado a elevar automáticamente el umbral hasta el entorno de los 58 dólares por barril.
Zelenski dice que le propuso a Fédorov ser viceprimer ministro de Innovación Militar
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló este jueves que la última de las propuestas que le ha hecho al exministro de Defensa Mijailo Fédorov para reintegrarlo en el Ejecutivo es que acepte el cargo de viceprimer ministro para la Innovación Militar.
En una rueda de prensa conjunta con el jefe del Gobierno de Irlanda, Micheál Martin, Zelenski dijo que Fedorov "está en el equipo. Le he propuesto varios puestos”.
Zelenski prevé retomar las negociaciones con Rusia antes de otoño
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha previsto este jueves la posibilidad de que antes de otoño pueda retomarse las negociaciones con Rusia, con la intermediación de Estados Unidos, según la conversación que mantuvo en la víspera con los enviados especiales del presidente estadounidense, Donald Trump.
"Creo que entonces habrá una reunión trilateral (...) Debemos tener todo esto listo para el otoño. Creo que debemos trabajar intensamente en ello", ha explicado en una rueda de prensa en Kiev con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.
"Si dependiera de nosotros, sería en julio. Pero no todo depende de nosotros", ha acotado el presidente ucraniano, que en la víspera conversó con los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes tienen previsto visitar Moscú.
Los Veintisiete logran un acuerdo para adoptar el 21º paquete de sanciones contra Rusia
Los Estados miembro de la Unión Europea han logrado este jueves un acuerdo político para adoptar el 21º paquete de sanciones contra Rusia, con el que prorrogan durante otros doce meses el actual tope al precio del petróleo ruso e incluyen una exención limitada para permitir determinadas transferencias de gas natural licuado (GNL) ruso hacia terceros países, una concesión introducida para superar el bloqueo mantenido por Grecia durante los últimos días.
El entendimiento alcanzado por los embajadores de los Veintisiete reúne la unanimidad necesaria para sacar adelante la nueva batería de medidas --que deberá ser formalmente adoptada por el Consejo (gobiernos) antes de su entrada en vigor--, después de que las conversaciones, prolongadas durante meses, quedaran encalladas en la recta final por las objeciones de Atenas a las restricciones sobre el transporte de este combustible.
Grecia se había opuesto a extender el veto a estos servicios marítimos al considerar que tendría un efecto limitado sobre los ingresos de Moscú y perjudicaría principalmente a la industria naviera europea, ya que, a su juicio, esa actividad acabaría en manos de compañías extracomunitarias.
Rubio le dice a Lavrov que Estados Unidos está preparado para mediar entre Rusia y Ucrania
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le dijo este jueves a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Estados Unidos está preparado para mediar entre Rusia y Ucrania en la guerra abierta desde 2022.
"Estamos preparados para ejercer esa posición si la oportunidad se presenta. Lo hemos expresado hoy y en el pasado", remarcó Rubio en declaraciones a la prensa después de reunirse esta mañana con Lavrov en Manila, donde ambos asisten a la reunión de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Rubio calificó de "buena" y "franca" la conversación con su homólogo, a quien reiteró la disposición de Washington de ejercer un rol "constructivo" para "poner fin a la guerra", dijo, al evitar aportar más detalles sobre unas posibles negociaciones.
Ucrania informa del bloqueo de todos sus puertos debido a los ataques rusos
El Gobierno ucraniano informó este jueves del cese de la actividad en todos sus puertos debido a la campaña de bombardeos contra infraestructuras portuarias y barcos que está llevando a cabo Rusia.
“Ya ayer a los puertos (ucranianos) entraron (sólo) cuatro o cinco barcos. A día de hoy la entrada de barcos se ha interrumpido”, dijo el ministro de Agricultura de Ucrania, Tarás Bisotski, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.
El ministro explicó que la decisión de dejar de atracar en los puertos ucranianos ha sido tomada exclusivamente por los dueños de los barcos, después de que numerosos mercantes hayan sido atacados por drones y misiles rusos, provocando en algunos casos la muerte de los tripulantes.
Al menos un muerto y cuatro heridos en un ataque del Ejército de Ucrania contra la península de Crimea
Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han informado este jueves de que al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra la zona.
El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha confirmado en un comunicado difundido en redes sociales el fallecimiento de un civil en "un ataque nocturno del enemigo" y ha aclarado que entre los heridos hay al menos dos menores de edad.
Por otra parte, las autoridades rusas han denunciado ataques contra una refinería de la región de Uliánovsk, donde se han registrado varias explosiones que se han visto seguidas por un incendio. Así, han confirmado que el fuego es resultado de un ataque con drones que ha alcanzado el distrito de Novospasski.
Rusia reafirma su apoyo a las propuestas de EEUU sobre Ucrania formuladas durante la cumbre de Alaska
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha reafirmado este jueves el compromiso de Moscú con las propuestas formuladas por Estados Unidos durante la cumbre de celebrada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska, para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.
Así lo ha expresado durante un encuentro con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que está teniendo lugar en Manila, la capital de Filipinas. Allí, ha trasladado a Rubio información sobre la "situación real" en la línea de frente y ha hecho hincapié en que Ucrania recibe de forma continua armamento.
Esto se da, tal y como ha sostenido, como parte de una "política desestabilizadora por parte de países europeos que pretenden infligir una derrota estratégica sobre Rusia", algo que el propio Lavrov ha tildado de "inadmisible", tal y como ha recogido el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
La ciudad de Quersoneso, en la Crimea ocupada por Rusia, declarada Patrimonio en Peligro
El comité de la Unesco decidió este jueves inscribir en el listado de patrimonio mundial en peligro la antigua ciudad griega del Quersoneso táurico, en la península de Crimea ocupada por Rusia, durante su asamblea anual que se celebra en la ciudad surcoreana de Busán.
La inclusión del único sitio Patrimonio de la Humanidad en la ocupada península de Crimea por parte del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco "confirma" la "magnitud y la naturaleza sistemática de los cambios que se están produciendo en la propiedad bajo ocupación temporal", afirmó la delegación ucraniana tras la decisión.
El yacimiento arqueológico de Quersoneso fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 2013, un año antes de la anexión de la península por parte del Kremlin, y el informe adoptado ahora por la Unesco destaca la excavación desde entonces de más de 12 millones de objetos arqueológicos y la transferencia a instituciones de Rusia sin autorización de Ucrania.
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